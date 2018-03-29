Katıldığı davetlerde giydiği cesur kıyafetler ve açıklamalarıyla merak edilen bir oyuncu olan Nesrin Cavadzade, yoğun iş temposu yüzünden başına gelen bir kazayı hesabından paylaştı.



Yürüyen merdivenlere topuklu ayakkabısı sıkışan Cavadzade, ayakkabısının o halini görüntüleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.



Genç oyuncu o kareye, "İşte her yere yetişmeye çalışırken evrenin bana cevabı" notunu düştü. Cavadzade'nin bu paylaşımı 19 binin üzerinde beğeni aldı.





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