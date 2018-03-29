Netflix, tek işleri platformdaki içerikleri izlemek ve onlar hakkında kategori ve kılavuz bilgisi yazmak olan 30 kişiye para ödüyor. Şirket bu ekibi genişletmek için daha fazla ‘profesyonel Netflix etiketçisi’ işe almak istiyor.

Fast Company tarafından ortaya çıkarılan bu işte çalışan kişilerden biri olan Sherrie Gulmahamad, ekibinin yazdıkları kategorileri etiketlerinin Netflix’in öneri algoritmasının doğru çalışmasını sağladığını belirtiyor.

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İşini kütüphaneciliğe benzeten Gulmahamad, haftada 20 saatini Netflix içeriklerini izlemek ve bunlara dair etiketler yazmak olduğunu belirtiyor.

Netflix’in sitesinde halihazırda bu iş için “editöryel analist” unvanıyla açık pozisyonlar bulunuyor.

Pozisyon için gerekli olanlar arasında “Farklı film ve dizi türlerinin nüanslarını birbirlerinden ayırma yeteneği, içeriklerin özünü kavrama ve kısa şekilde paylaşma kabiliyeti ve film veya TV endüstrisinde 5 yıldan fazla deneyim” bulunuyor.