Neto: Beşiktaş derbisi, 3 puandan bile fazlası

Fenerbahçe'nin Portekizli savunma oyuncusu Luis Neto, Aytemiz Alanyaspor karşısında iyi bir takım ruhu sergilediklerini belirtti. Neto, “Geçtiğimiz haftalara kıyasla daha özgüvenli bir görüntü sergiledik. Takım halinde bu maçı kazanmayı ne kadar çok istediğimizi gösterdik. Ortada hiçbir şey yokken rakip beraberlik golünü attı. Biz yine de toparlanmayı başardık. Galibiyeti hak eden taraf bizdik. İyi bir takım ruhu sergiledik. Umuyorum bu şekilde devam ederiz. Takım ruhu ve birliktelik bizim için önemli bir noktaydı” dedi. Neto, Beşiktaş derbisiyle ilgili olarak da “Bu tip maçlar bazen 3 puandan bile fazlasıdır. Böyle bir maça çıkacağız ve kazananların her zaman önü açıktır” dedi.

fenerbahçe

Neto