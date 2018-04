New York'un bilinen tarihi 1524'te Fransa adına keşifler yapan Giovanni de Verrazzano'nun bu topraklara ayak basmasıyla başlıyor. Bu tarihten sonra Avrupalı pek çok kaşif New York'a adım atmış. Buranın ilk yerleşimcileri ise 1624 yılından itibaren Hollandalılar olmuş. Bir dönem İngiliz sömürgesi olan New York, Amerika Birleşik Devletleri'nin kurulmasını takip eden yıllarda bir süre de başkent olmuş.

NEW YORK HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

Birleşmiş Milletler Genel Konseyi binasın burada bulunması önemini daha da arttırır. Manhattan, Brooklyn, Queens ve The Staten Island olmak üzere 5 bölgeden oluşur. Nüfusu çeşitlilik gösteren New York'un % 59'u Hristiyan'dır. Musevilik ve İslam en fazla mensuba sahip iki dindir. Resmi dili İngilizce olan şehirde İspanyolca ve Çince konuşan toplulukların oranı az değildir.

Wall Street, Silikon Vadisi en önemli ticaret bölgeleridir. New York'un iş hacmi ve turizm, medya, eğlence sektörleri sayesinde yılda 40 milyonun üzerinde turisti ağırlıyor. Amerika Birleşik Devletleri’nin ekonomisine katkısı çok büyüktür. NYC, Los Angeles ile birlikte en zengin 2 metropolden birisi olarak anılıyor.

24 saat yaşamın hiç durmadan devam ettiğ New York, nüfus çeşitliliği yüzünden çeşitli kültürlerin yaşam tarzlarını da içinde barındıran bir şehir. Tarihi, eğlence hayatı, ünlü müzeleri, görkemli gökdelenlerinin yanında hoş vakitler geçirilebilecek yeşil alanları ve doğal güzellikleri dünyanın her yerinden milyonlarca insanı cezbediyor. Şimdi bu önemli şehri tüm yönleriyle tanıtmaya çalışacağız...

NEW YORK CITY'YE NASIL GİDİLİR? ŞEHİR İÇİ ULAŞIM BİLGİLERİ

Türkiye'den değişik havayolları şirketlerinin New York'a gün aşırı seferleri bulunuyor. New York şehir içi ulaşımın çok rahat olduğu bir şehir. Ulaşım son derece gelişmiş. 24 saat hizmet veren ve geniş bir ağa sahip metro büyük kolaylık. Yürüyerek şehri dolaşacaksanız rahat bir giyim tarzını tercih etmeyi unutmayın. Eğer araç kiralamayı düşünüyorsanız bunu bir daha düşünün deriz. Zira şehir içi trafiği çok kalabalık ve park sorunu var ve park ücretleri de çok yüksek. Taksi zorunlu kalınırsa iyi bir alternatif. Sarı taksileri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. İş çıkış saatlerine özellikle dikkat edin çünkü Manhattan bölgesinde taksi bulmanız çok zordur.

New York’ta bir diğer gelişmiş ulaşım otobüslerle sağlanıyor. 24 saat kesintisiz çalışan bu araçları metro istasyonlarına uzaksanız tercih edebilirsiniz.

New York gezilerinde en çok işinize yarayacak şey New York Pass'ler. Turistler için özel hazırlanmış bu kartlar şehir içinde çok sayıda aktiviteyi kolaylaştıran bir gezi kartıdır. Müzelere ve önemli yerleri ziyaretlerde sıra bekleme derdini ortadan kaldırıyor. Kartla verilen kitapçıkta ayrı bir ödeme yapmadan gezilecek yerler ve haritaları bulunuyor. Yaralanacağınız bu hizmetlerde saat sınırının olmaması ayrı bir güzellik tabi...

NEW YORK'TA GEZİLECEK YERLER

ÖZGÜRLÜK HEYKELİ

1886 yılından beri Amerika'nın simgesi. Fransızların Amerikalılara 100. kuruluş yıldönümü hediyesidir. Liberty Adası'nda bulunan heykel 1984 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alınmıştır. Roma tanrıçası Libertas'ın heykeli, bir elinde özgürlük meşalesini bir elinde de Amerika Bağımsızlık Bildirgesi'nin tarihi olan 4 Temmuz 1776 yazan bir tablet taşır. Heykelin ayağında ise kırılmış bir zincir durur. 08:30-16:00 saatleri arasında ziyarete açık olan Özgürlük Heykeli'ne ulaşmak için New York ve New Jersey'den kalkan botlarla ulaşabilirsiniz. Anıtın içini gezmek için bilet ücreti ödemek zorundasınız.

ELLIS ADASI

Umut Adası, Gözyaşları Adası! Daha iyi bir hayat bulmak için ne kadar yolculuk yaparsınız? Hele yolculuk zor şartlar altında haftalar aldıysa? "Ne olursa olsun" cevabını verdiyseniz, 1892'den 1954'e kadar bu sessiz salonlardan geçen 12 milyon göçmenin duygularını dile getiriyorsunuz. Hudson Nehri ağzında yer alan Ellis Adası, Amerika'daki yeni fırsatlara ve deneyimlere giden yolda ilk duraktır. Yani "Umut Adası". Geri kalanlar için de, "Gözyaşları Adası" oldu. Aile dramlarının yaşandığı ve aile bireylerinin ABD'ye girişinin reddedildiği bir yer. Bu insanların 200.000'i Osmanlı vatandaşıdır. Bu ada 1950'den sonra göçmen müzesine dönüştürüldü.

CENTRAL PARK

New York şehrinde bulunan Central Park, Manhattan'ın en büyük ve en önemli parkıdır. 840 dönümlük (340 hektar) bir alanı kaplar. 59 ila 110. sokaklar arasında ve beşinci ve sekizinci caddeler arasında uzanır. Peyzaj mimarlığı teknikleri kullanılarak geliştirilen ilk Amerikan parklarından birisidir. 1876 yılında açılan Central Park, yapay peyzajın en büyük başarılarından birisidir. Parkın arazisi ve bitki örtüsü çok çeşitlidir ve düz çimenli sivri uçlardan, yumuşak yamaçlardan ve gölgeli glenlerden dik, kayalık uçurumlara kadar çeşitlilik gösterir. Park ilginç manzaralar sunuyor. Amerika ve dünyanın en önemli müzelerinden biri olan Metropolitan Sanat Müzesi, 5. caddeye bakan parkta yer almaktadır. Ayrıca bir hayvanat bahçesi, bir buz pateni pisti, üç küçük göl, bir açık hava tiyatrosu, bir grup kabuğu, birçok atletik oyun sahası ve çocuk oyun alanları, çeşitli çeşmeler ve yüzlerce küçük anıt ve plaketler bölgeye yayılmıştır. Ayrıca bir polis karakolu, 19. yüzyıl başlarından kalma birkaç blok ev ve “Kleopatra'nın İğnesi” (eski Mısır dikilitaş) vardır. Parkta çok sayıda patika ve bisiklet yolu vardır ve birkaç karayolu geçmektedir. Mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir yerdir.

TIMES MEYDANI (TIMES SQUARE)

“Dünyanın Kavşağı” ve “Büyük Beyaz Yol” olarak bilinen Times Meydanı, dünyanın en popüler ticari kavşaklarından biridir. Broadway ve Yedinci Cadde'nin kavşağında Manhattan'ın merkezinde bulunan bu popüler yer, New York'un cazibe merkezidir. Özellikle turistler arasında, Çıplak Kovboy, ABC Times Meydanı Stüdyoları ve Planet Hollywood gibi en popüler yerlere ev sahipliği yapmaktadır. Times Meydanı adını, 1904'te New York Times'ın yayıncısı olan Albert Ochs'in gazetenin Broadway'deki genel merkezini Longacre Meydanı olarak bilinen yeni bir gökdelene taşıdığı zaman aldı. Şimdi Times Square New York, Yanıp sönen neon ışıkları ve dev dijital reklam panolarıyla süslü Times Meydanı, Amerikan ruhunun bir sembolü olarak dünya çapında biliniyor.

BROOKLYN KÖPRÜSÜ

Brooklyn Köprüsü, Manhattan ve Brooklyn’in iki semtini birbirine bağlayan New York’un Doğu Nehri’nden görkemli bir şekilde uzanmaktadır. 1883 yılından bu yana, granit kuleleri ve çelik kabloları milyonlarca taşıt ve turist, tren, bisiklet ve arabalara güvenli ve doğal bir geçiş sunuyor. Köprünün inşaatı 14 yıl sürdü, 600 işçi çalıştı ve 15 milyon dolara mal oldu. Köprünün yapımı sırasında asıl tasarımcısı da dahil olmak üzere, iki düzine insan öldü. 135 yıldan beri her gün yaklaşık 150.000 araç ve yaya taşımaktadır.

EMPIRE STATE BİNASI

Empire State Binası, New York Şehri'nin, hırs, yenilik, rekabetçi bir ruh ve şeffaf bir irade sembolüdür. 1930'ların başında bir yıldan uzun bir süre içinde inşa edilen Empire State Binası, o dönemin en yüksek binası olan Chrysler Binası'nı tahtından indirerek tarihteki yerini sağlamlaştırdı. Bu unvanını uzunca bir zaman önce kaybetmiş olmasına rağmen Art Deco mimarisiyle yapılan gökdelen, Manhattan'daki en sembolik turistik yerlerden biri olmaya devam ediyor. 1 Mayıs 1931'de açılan gökdelen 103 katlıdır. Elf ve King Kong gibi efsane filmlere konu olmuş Empire State Binası'nı gezi listenize eklemenizde fayda var.

GRAND CENTRAL TREN GARI

1913 yılında hizmete açılan dünyanın en büyük tren garıdır. New York'un bir diğer sembol yapısıdır. Grand Central Tren Garı, modern Manhattan'ın ortasında eski New York'un tarihini ve ihtişamını yansıtan etkileyici bir eser. Her gün yüzlerce trenin girip çıktığı Grand Central, hem seyahat için bir geçit kapısı hem de kendi içinde sanat eserleri, barlar ve restoranları barındıran bir kültür merkezi konumundadır. Dünyanın dört bir tarafından gelen gezginlerin ziyaret noktası ve New Yorklular için günlük hayatın vazgeçilmez bir parçasıdır. Ziyaret etmenizi öneririz.

METROPOLİTAN SANAT MÜZESİ (THE MET)

Central Park'ın doğu tarafında yerleşik olan iki milyon metrekarelik büyüklüğüyle, Amerika’nın en büyük ve dünyanın en çok ziyaret edilen modern sanat müzesi olan Metropolitan Sanat Müzesi, MET olarak da anılır. 13 Nisan 1870'de kurulan müze, kurulduğundan beri milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı. 1880 yılında şu anki yerine taşınmış. Çoğu müzenin aksine haftanın yedi günü açık olan Metropolitan Müzesi gezilmesi gereken önemli yerlerden.

