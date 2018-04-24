Sanat ve kültürün yorulmak bilmeyen bir yenilikçisi olan Londra, bir fikir ve hayal gücü kentidir. Çok kültürlü kozmopolit bir şehirdir. Her üç Londralıdan biri yabancıdır. 270 farklı uyruk ve 300 dili temsil eder. Merkez Londra, büyük müzeler, galeriler ve en ikonik turistik mekanların birleştiği yerdir. Dünyanın en ünlü dönme dolabı modern Coca-Cola London Eye'dan, Londra'nın tarihi kulesine kadar, Londra'daki en iyi 10 turistik yeri sizler için derledik...

Unutmadan hatırlatalım Londra'daki birçok simgesel yapıyı ziyaret etmek ücretsizdir. Diğerlerini ise Londra Pass'ı kullanarak indirimli olarak gezme imkanına sahipsiniz. En yoğun turizm mevsimi, Nisan-Eylül ayları arasında Noel zamanında şehir ekstra kalabalıklaşıyor. İşte Londra gezi rehberi ve Londra gezilecek yerler listesi...

LONDRA'DA ŞEHİRİÇİ ULAŞIM

Londra'ya bir seyahat planlamadan önce vize almanız gerekiyor. Ancak İngiltere Schengen Bölgesi ülkelerinden olmadığından İngiltere vizesi almanız gerekmekte. Şimdi; Türkiye'den Londra'ya direkt uçuşlarla gidebiliyorsunuz. İstanbul-Londra arası ortalama uçuş süresi 4 saattir. Ayrıca şehirde 5 adet havaalanı bulunuyor. Londra ilk durak değilse diğer Avrupa şehirlerinden Londra'ya trenle ya da otobüsle gidebilirsiniz.

Londra ulaşım ağının çok gelişmiş olduğu bir şehirdir. Şehirde metro, otobüs, tren, bisiklet veya tur otobüsleri kullanarak yolculuk yapabilirsiniz.

LONDRA'DA GEZİLECEK YERLER...

BUCKINGHAM SARAYI

Buckingham Sarayı, 1837'den beri İngiltere'nin kraliyet ailesinin resmi ikametgahı olarak hizmet verdi ve bugün İngiliz idari merkezi. Kraliçe tarafından düzenlenen birçok resmi etkinlik ve resepsiyonda kullanılmasına rağmen, Buckingham Sarayı'ndaki Devlet odaları her yaz ziyaretçilere açıktır. Buckingham Sarayı'nda 775 oda bulunuyor. Bunlar arasında 19 Devlet odası, 52 kral ve misafir yatak odası, 188 personel odası, 92 ofis ve 78 banyo bulunmaktadır. Binanın ön tarafı 108 metre uzunluğunda, derinliği 120 metre ve yüksekliği 24 metredir.

BIG BEN KULESİ

Genel olarak Big Ben olarak adlandırılan Parlamento ve Elizabeth Kulesi, Londra'nın en simgesel yapılarından biridir ve Londra'nın mutlaka görülmesi gereken yerlerinden biridir. Teknik olarak Big Ben, saat kulesinin içindeki 13 tondan (13.760 kg) fazla olan büyük çana verilen isimdir. Saat kulesi dört saat yüzü aydınlandığında gece saatlerinde muhteşem görünüyor.

BRITISH MUSEUM

Yedi milyondan fazla eserden oluşan bir koleksiyona sahip olan müze, iki milyon yıllık dünya tarihi ve kültürünü anlatıyor. Londra’nın en çok ziyaret edilen müzesini, yılda 6.5 milyon ziyaretçi geziyor.

LONDON EYE

Coca-Cola London Eye 135 metre yüksekliğinde, dünyanın en büyük dirsekli gözlem tekerleği. Marks Barfield Architects tarafından tasarlandı ve 2000 yılında açıldı. Ulusal ve uluslararası turizm, mimari ve mühendislik olarak 85'den fazla ödül kazandı. Aslında, İngiltere'nin en çok ziyaretçi çeken ve para ödenen yeri oldu. Göze çarpan bir tasarım ve mühendislik eseri olan London Eye, Londra’nın silüetine dramatik bir bakış açısı kattı. Başlangıçta, yeni bir yere sökülüp nakledilebilen ve sadece beş yıl için planlama iznine sahip geçici bir yapı olarak tasarlandı. Ancak her yıl milyonlarca dolar vergi vermesiyle birlikte, popülaritesi, kontratının uzatılmasına neden oldu. Bugün Londra'nın sembollerinden biri oldu.

THAMES NEHRİ

İngiltere'nin güneyinde bulunan nehir. Londra'nın içinden geçerek Manş Denizi'ne dökülür. Uzunluğu 346 kilometre olan nehir Keltçe "Tamesa" kelimesinden "karanlık olan" anlamına gelir. İngiltere'nin baş ırmağı olarak da adlandırılır. Cotswold Tepeleri'nden yükselen havza, yaklaşık 14.250 kilometrekarelik bir alanı kaplamaktadır. Su sporları yapmak için nehri kullanan kürekçileri ve kayakçıları sık sık görebilirsiniz.

TOWER BRIDGE (KULE KÖPRÜSÜ)

Dünyanın en tanınmış köprülerinden biridir. Victoria Gotik tarzı, yakındaki Londra Kulesi ile uyumlu olacak şekilde tasarlandı. 1876 yılında Londra'nın doğu bölgesi aşırı derecede kalabalıklaştıkça Thames Nehri boyunca bir köprü yapmak zorunluluk gibi görünüyordu. Köprünün inşası başlamadan sekiz yıl boyunca tasarım hakkında birçok tartışma başladı. John Wolfe Barry ile şehir mimarı Horace Jones tarafından tasarlanan köprü, 1894'te tamamlandı. 265 metre uzunluğundaki köprünün inşasında 11.000 ton çelik kullanıldı. O dönemde birçok kişi köprünün Victoria Gotik tasarımından hoşlanmıyordu, ama zamanla köprü Londra'nın en ünlü simgelerinden biri haline geldi.

WINDSOR KALESİ

Mimarisi ve uzun süredir devam eden Kraliyet ikametgahı ile ünlü olan Windsor Kalesi, Norman istilasından sonra 11. yüzyılda inşa edilmiştir. İç Savaş sırasında askeri bir merkez, İkinci Dünya Savaşı sırasında kraliyet ailesi için sığınak olarak kullanılan Windsor Kalesi, Kraliçe II. Elizabeth'in favori hafta sonu evidir.

LONDRA KALESİ

Londra Kalesi, dünyanın en ünlü kalelerinden biridir ve kraliyet sarayı, hapishane, cephanelik ve hatta bir hayvanat bahçesi olarak hizmet görmüştür. Eski taşların içlerinde karanlık sırları barındırır. Londra’nın merkezinde, Thames Nehri’ne yalnızca birkaç adım mesafede yer alan Londra Kulesi, şehrin en önemli turistik mekanlarından biridir. Kale, aynı zamanda İngiliz Kraliyet Mücevherlerine, özellikle Anne Boleyn ve Lady Jane Grey dahil olmak üzere 112 kişinin infazı gibi tarihi olaylara ev sahipliği yaptı.

HYDE PARK

1637'de halka açılmış olan Hyde Park, birbiriyle bağlantılı olan ve şehrin merkezinde büyük bir yeşil akciğeri oluşturan birkaç kraliyet parkının en büyüğüdür. 350 dönümlük bir alanı kaplamaktadır. Bir protesto yeri olarak uzun bir geçmişi olan Hyde Park, bugün de mitinglere, yürüyüşlere, kutlamalar ve konserler de dahil olmak üzere birçok büyük etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Ayrıca koşu, yüzme, kürek çekme, piknik yapma ve hatta binicilik için popüler bir yerdir.

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