Dünyanın sayılı moda organizasyonlarından biri olan New York Moda Haftası (New York Fashion Week) 8-16 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleşti. Dünyaca ünlü markaların yeni koleksiyonlarını görücüye çıkardığı organizasyonunda gündemde sık sık yer alan Bella ve Gigi Hadid kardeşler boy gösterdi. New York Moda Haftası'nda Tom Ford, Ralp Lauren, Jeremy Scott ve daha pek çok isim yer aldı. Markaların koleksiyonlarına bakacak olursak, 2018 yılında rahatlık ve cüretkarlık bir arada olacak. İşte moda haftasından öne çıkan trendler…

TOM FORD