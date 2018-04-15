Premeir Lig'de Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren Arsenal, Newcastle United'ın konuğu oldu. Konuk ekip mücadeleye hızlı başladı ve maçın başlarında öne geçti. Karşılaşmada 14. dakika oynanırken Alexandre Lacazette, Pierre-Emerick Aubameyang'ın asistini gole çevirdi ve skoru 1-0'a getirdi.

Newcastle United bu gole yaklaşık 15 dakika sonra cevap verdi. DeAndre Yedlin'in asistinde İspanyol golcü Ayoze Perez, Arsenal ağlarını havalandırdı ve skoru 1-1'e getirdi. Karşılaşmanın ilk 45 dakikasında başka gol olmadı.

Mücadelede dakikalar 68'i gösterdiğinde Newcastle United, 2-1 öne geçti. İlk golü atan Perez bu kez asist yaptı ve Matt Ritchie skoru 2-1'e getirdi.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Newcastle United puanını 41'e yükseltti. Deplasmanda son galibiyetini 28 Aralık 2017'de alan Arsenal ise dış sahada oynadığı üst üste beşinci maçından da mağlup ayrıldı ve 54 puanda kaldı.