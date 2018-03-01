Brezilya Milli Takımı'nın doktoru, Neymar'ın ameliyat olacağını ve sahalara dönmesinin 3 ay sürebileceğini söyledi.

2017 yazında Barcelona'dan PSG'ye 222 milyon euro karşılığında transfer olan 26 yaşındaki forvetin ameliyat olacağını söyleyen Brezilya Milli Takımı'nın doktoru Rodrigo Lasmar Globo TV'ye şu ifadeleri kullandı:

"Neymar cumartesi günü Belo Horizonte'de ameliyat olacak. Tedavi süresi 2 buçuk 3 ay sürecek. Bu, ameliyat sonrasındaki tedavi sürecine bağlı. Prosedürden sonra daha fazla bilgi sahibi olacağız. Neymar tabii ki üzgün. Ancak kendisini iyileşmeye adamaktan başka seçeneği yok."