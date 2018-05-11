Nice - Caen maç önü

Fransa Ligue 1 heyecanı devam ediyor. Nice, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Caen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 22:00. Nice 51 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Caen 37 puanda ve 15. sırada. Nice, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Caen, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 358 kodlu maçı oynayanlar; Nice galibiyet oranı 1.45, beraberlik oranı 3.40, Caen galibiyet oranı 4.60. 2.5 gol altının oranı 1.75, 2.5 gol üstünün oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Nice son hafta oynanan Lyon maçında 3-3 berabere kaldı.

Caen ise Paris S.G. maçında 1-1 berabere kaldı.

Nice, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 9 galibiyet, 3 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Nice, kendi sahasında 25 gol attı, 22 gol yedi.

Caen, dış sahada 3 galibiyet, 3 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Caen 9 kez gol sevinci yaşadı, 29 kez topu ağlarında gördü.