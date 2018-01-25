Şarkıcı Nihat Doğan, Seda Sayan’a konuk oluyor. Seda Sayan ve Nihat Doğan 12 yıl sonra bir araya geliyor.



Açıklamalarıyla gündem yaratan Nihat Doğan'ın yanı sıra bu özel programa, yazar ve sağlıklı yaşam koçu Ece Vahapoğlu ile gazeteci Pelin Çini de konuk oluyor.

Nihat Doğan ve Seda Sayan programın başlarında, Mehmetçikler için 'Eledim Eledim' türküsünü seslendirdi. İkilinin bu performansı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Nihat Doğan, Seda Sayan'a esprili bir şekilde, "Yıllardır susturdun beni, bugün konuşmaya geldim. Ne var ne yok hepsi bugün dökülecek." dedi.

Doğan, Sayan'a karşı sözlerini şöyle sürdürdü: "Hala aynısın vallahi, ilk gördüğüm gibisin. Sen dondurdun mu ne yaptın kendini? Beni dondurdu. 12 sene önce gördüm dondum, yine dondum, hala çok güzelsin."

Nihat Doğan ayrıca şunları söyledi:

Televizyonculuğu bana öğreten Seda Hanım'dır. Aydın insan, sanatçı insan her şeyi taşıyabilmeyi bilmeli. Ayrılığı taşımanın ağırlığı daha fazladır. Ayrılığı taşıyan adam, adam gibi adamdır. Kadınlar hayatın rengidir. Seda Sayan'ın arabayla önünü kestim. Erkek kadının kapısında yatacak. Gerçek maçoluk kadını için dayak yemeyi göze almaktır. Kadın her zaman haklıdır.

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SEDA SAYAN'DAN NİHAT DOĞAN İTİRAFI



Seda Sayan bir dönem birliktelik yaşadığı Nihat Doğan ile ilgili şunları söyledi:



"Biz o zaman, yani 13 sene önce birlikte olduğumuzda Nihat'ı bana yakıştırmayan çok insan vardı. Ben de hep diyordum ki, "Siz onunla hiç konuştunuz mu? Onun donanımını biliyor musunuz?" diyordum. Bu saatten onun yanında ve arkasında her zaman kuvvet olurum."

Programın ilerleyen dakikalarında Seda Sayan ile Nihat Doğan ile "Bir tanesinden bir tanesine" şarkısını söyledi.

NİHAT DOĞAN'DAN EVLİLİK AÇIKLAMASI



Programda Özcan Deniz'in eski sevgilisiyle buluştuğuna dair çıkan iddialar konuşulunca Nihan Doğan, "Özcan Deniz'i de bir evlendiremedik. Alişan iki, ben üç..." ifadelerini kullandı. Seda Sayan da "ben seni evlendireceğim" deyince Nihat Doğan "olmaz" dedi.

SEDA SAYAN'A, NİHAT DOĞAN YORUMU GELMİŞTİ

Seda Sayan’a, Instagram’daki bir takipçisi, “Programa Nihat Doğan’ı da konuk edin, ortalık yıkılır” yorumunu yazmış, Seda Sayan da takipçisine, “Konuştuk, geliyor” açıklamasını yapmıştı.

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