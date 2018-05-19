1 | 10

HT Magazin'de yer alan habere göre; Erçin Karabulut’la evlenen Nilay Deniz, önceki gün Bebek’teydi. Ünlü oyuncu, “Evlilik nasıl gidiyor?” sorusuna, “Evlilik harika bir şey. Sorumluluk arttıkça bendeki sevgi de artıyor” yanıtını verdi.



