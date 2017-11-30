Niran Ünsal’ın kızı trafik kazası geçirdi!

Ünlü şarkıcı Niran Ünsal’ın kızı şarkıcı Hande Ünsal’ın trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Olayı Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay, Instagram adresinden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Akay, “Niran Ünsal'ın şarkıcı kızı Hande Ünsal, sahne sonrası iki arkadaşı ile trafik kazası geçirdi ve ölümden döndü. Karşı yönden gelen ve sürücüsünün alkollü olduğu öğrenilen bir araç, onların şeridine girerek süratli bir şekilde Hande’nin ve arkadaşlarının bulunduğu araca çarptı. Alkollü olan sürücü polis gelmeden aracını bırakarak kaçtı. Büyük bir şok yaşayan Hande’nin ve arkadaşlarının sağlık durum iyi.” notunu düştü.

Niran Ünsal

Onur Akay