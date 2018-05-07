Nissan, artan çevresel düzenlemeler nedeniyle Avrupa genelinde dizel araç satışlarını kademe kademe sonlandıracağını açıkladı. Japon üretici Avrupa'da satılan dizel modellerin dönüşümü yapıldıktan sonra dizel motorlu otomobil üretimini tamamen sonlandıracak.
Geçtiğimiz günlerde dizel arabalardaki zehirli NOx salınımını 10'da 1 düzeyine indiren ve Avrupa'nın koyduğu yasal sınırların dahi oldukça altına inildiğini açıklayan Bosch, gözden düşen dizel teknolojisini yeniden diriltebilecek bir çözüm bulduğunu belirtmişti ancak bu gelişme Nissan'ı tatmin etmişe benzemiyor.
Qashqai ve Micra gibi modellerinde Avrupa'da tercih edilen dizel modellere sahip olan Nissan'ın aldığı karar tüm SUV ve kompakt modellerde de geçerli.
Nissan, böylelikle Toyota ve Subaru'nun ardından Avrupa i çin yeni dizel binek otomobili üretimi yapmayacağını açıklayan 3. Japon üretici oldu. Subaru, bu kararı Avustralya'da da 2020 yılından itibaren uygulayacağını belirtmişti.
Aynı zamanda Renault'nun da ortağı olan Nissan, 2025 yılı itibarıyla Avrupa satışlarındaki payın yarısına elektrikli modellerin hakim olmasını istiyor ve gerek tasarım gerekse de ürün geliştirme kısmında Renault ve Mitsubishi ile birlikte çalışmaya devam ediyor.
Hatırlanacağı üzere Renault da iki yıl önce Volkswagen skandalının ardından NOx salınımını düşürmek için bir çözüm bulduğunu belirtmiş ve araç sahiplerine çağrıda bulunmuştu ancak 6 model için yapılan çağrılarda aradan geçen 2 yıla rağmen hedeflenen başarı yakalanamamıştı.
2022 YILINDA HEDEF 1 MİLYON ELEKTRİKLİ
Nissan'ın tahminlerine Japonya ile birlikte elektrikli araba pazarının en yaygın olacağı bölge Avrupa. Japon üretici Avrupa'da yakın gelecekte tüm satışların yüzde 40'ının elektrikli olmasını bekliyor. ABD ve Çin için bu oran üçte birin altında.
Renault Nissan grubu, geçtiğimiz yıl Mitsubishi'nin de katılımıyla 10.63 milyon araç satarken 10.53 milyonda kalan Alman devi Volkswagen'i geride bırakmıştı.
Nissan'ın ülkesi Japonya içerisinde de iddiaları planları var. 2022 yılı itibarıyla tamamen elektrikli 1 milyon araç satışına yönelik çalışmalar sürdürülüyor ve Leaf modelinin yanı sıra 8 saf elektrikli model çıkartma hazırlığı var ancak pazar payını E-Power denilen görece daha ucuz olan bir tür olan hibridin domine edeceği öngörülüyor.
E-Power kategorisinde görece daha küçük olan bir benzinli motor elektrikli motora veya onun beslendiği batarya sistemine güç sağlıyor ve bu sayede daha az yakıt tüketmekle kalmıyor, pahalı olan batarya sisteminin daha ufak versiyonlarının kullanımına olanak tanıyarak araç maliyetini de düşürüyor.
Japonya'da e-power türü araçlar şu sıralar en çok satanlar arasında.
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