Northrop Grumman Orbital'i satın alıyor

Amerikan savunma sanayii şirketi Nothrop Grumman, füze ve roket üreticisi Orbital şirketini satın almak üzere.

Kaynaklar, satın almanın son dönemde Kuzey Kore'nin fırlattığı füzeler nedeniyle füze savunma sistemlerine dikkat çekilmesinden sonra hız kazandığı görüşünde.

ABD Hava Kuvvetleri, geçtiğimiz aylarda eskiyen nükleer kruz ve kıtalararası balistik füze sistemlerinin yerine geçecek teklifler için üreticilerin kapısını çalmıştı.

Orbital firmasının 6.3 milyar dolar borsa değeri olduğu ve 1.4 milyar dolar da uzun vadeli borcu olduğu belirtiliyor. Northrop Grumman'ın satın almayı 8 milyar dolar civarına bitirmesi bekleniyor.

52 milyar dolar değere sahip Northrop Grumman'ın son büyük şirket satın alması 2002 yılında 7.8 milyar dolar ödeyerek bünyesine kattıkları uzay araçları, yazılım ve elektronik sistemler üreten TRW ile gerçekleşmişti.

ABD ESKİYEN SİSTEMLERİNİ YENİLİYOR

Uzmanlar, Orbital'in roket motorları, füzeler ve elektro-optik karşı önlem üretim hatları sayesinde Northrop'un, en büyük müşterisi olan ABD Savunma Bakanlığı'na sunduğu hizmetleri genişletmeyi hedeflediğine vurgu yapıyor.

Notrhrop hâlihazırda ABD ordusuna B21 bombardıman uçakları ve Global Hawk insansız hava araçları tedariği sağlayan başlıca şirket konumunda. Orbital ise B-21 karma yapıları taşeronu olarak çalışıyordu.

NASA ve ABD ordusuyla da farklı sözleşmeleri bulunan Orbital firmasının 2016 yılındaki finansal tablolarına bakıldığında Northrop'un yıllık gelirine en az 4.5 milyar dolar katkıda bulunması bekleniyor. Virginia merkezli firmanın hisseleri, ABD savunma harcamalarının artacağı beklentisiyle bu yıl yüzde 2 değer kazanmıştı.

Son dönemde, savunma sanayii sektöründeki satın almaların sıklaşması da hareketliliği doğrular nitelikte.

Fransız uçak motoru üreticisi Safran'ın havacılık donanımları yapan Zodiac'ı borçları dahil 8.7 milyar euro bedelle alması fitili ilk ateşleyen satın almaydı.

Eylül başında ise sektörün en büyük birleşmesi yaşanmıştı. Dünyanın en büyük uçak motoru ve bileşenleri üreticilerinden United Technologies, tam 30 milyar dolar karşılığında uçaklar için elektronik ve bilişim sistemleri yapan Rockwell Collins'i bünyesine katmıştı. Rockwell ise kabin içi ürünler üreten B/E Aerospace firmasını 2017 yılının başlarında 8.6 milyar dolar bedelle satın almıştı.

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