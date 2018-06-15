Numara engelleme özelliği gibi engel kaldırmakta da süre ya da bekleme şartı yoktur. Akıllı telefon kullanıcıları zaman sınırı olmadan numara engelleme ya da engel kaldırma işlemi yapabilir. Ancak telefonun işletim türüne göre (İOS, Android) izlenecek yol farklılık gösterir.

Mobil dünyanın en sıkı rekabetini yürüten iki marka Apple ve Google’dır. Apple İOS işletim sistemini kullanırken Google Android işletim sistemini kullanır. Aynı amaca hizmet etseler de farklı yolları kullanırlar. Android telefon kullanan biri eline iPhone aldığında ne yapacağını bilemez. Aynı durum tersi içinde geçerli. Yani iki farklı telefonunda kendine has terimleri ve alışkanlıkları vardır. Dolayısıyla numara engelleme ya da engel kaldırma işlemleri de farklıdır. Biz sizler için iki farklı sistemi kullanan telefonlarda engel kaldırmayı araştırdık. Eğer engelleme işlemini operatör üzerinden yaptıysanız her operatör şirketinin kendine özel iptal ve engel kaldırma seçenekleri bulunur. İşte adım adım telefonda numara engeli kaldırma işlemi…

ANDROİD TELEFONDA NUMARA ENGELLEME KALDIRMA

Android telefon kullanıyorsanız ve rehberiniz kayıtlı olan ya da olmayan bir numarayı daha önce engellediyseniz engel kaldırma için izlemeniz gereken yol şöyledir;

- Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

- Sırası ile Ayarlar > telefon > Arama engelleme> engellenenler listesine dokunun.

- Engellemesini kaldırmak istediğiniz numaranın yanında 'Temizle' ya da 'Engellemeyi Kaldır'a dokunun.

İPHONE TELEFONDA NUMARA ENGELLEME KALDIRMA

iPhone marka telefon sahibi iseniz daha önce engellediğiniz bir kişinin engelini 3 adımda kaldırabilirsiniz. Engel kaldırma işlemi iPhone’larda aşağıdaki gibi yapılır;

- iPhone marka telefonunuzun Ayarlar‘a girin

- Sırası ile Telefon > Aramalar> Engellenenler seçeneklerine dokunun

- Engellediğiniz numaralar göreceksiniz. Kaldırmak istediğiniz numarayı sola kaydırın ve engeli kaldırın.