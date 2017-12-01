Nur Yerlitaş’a dava açan Tuğba Ekinci’ye şehit ailelerinden plaket!

Sabah’ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada sarf ettiği "Ne yapayım Allah Allah şehitler mehitler, aman yeter" sözleri üzerine modacı Nur Yerlitaş'a dava açan Tuğba Ekinci, önceki gün Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği tarafından plaket ve rozetle onurlandırıldı.

Şehit ve gazi aileleriyle buluşan şarkıcı, Yerlitaş'a gönderme yaparak şöyle konuştu:



"İnşallah herkesin şuuru konuşurken açık olur. Bana özür mözür vız geliyor. Şuursuz ve maneviyatı zayıf insanları istemiyoruz. Maddi güçleri kültür seviyelerinin üstünde insanları çıkarmasınlar televizyonlara. Bu dava’nın kapatılmaması lazım. Gerekiyorsa bir şikayet davası daha açılsın."



Dernek başkanı Önder Çelik ise şöyle konuştu: "Hepimiz bu vatan ve bayrak için canımızı feda etmeye hazırken; kendini bilmez, soysuz sopsuz, hadsiz, cibilliyetsiz insanlara karşı gösterdiği duruş ve örnek davranışı için Tuğba Ekinci'ye bu plaketi ve rozeti takdim ediyoruz."



ŞİKAYET ETMİŞTİ



İstanbul Adalet Sarayı'na gelen Tuğba Ekinci verdiği şikayet dilekçesinde, Nur Yerlitaş'ın kamuoyu tarafından tanınan bir modacı olduğunu belirtilerek sosyal medya hesabında yaklaşık 1.5 milyon takipçisi bulunduğu ifade edilmişti.

Dilekçede, sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Yerlitaş'ın, şehitlerle ilgili olarak kullandığı sözlerin Türk toplumu için önemli değer olan vatan savunması ve şehitlik mertebesi değerlerine hakaret içerdiği ve aşağıladığı vurgulanmıştı.





“GAFTAN ÖTE BİR ŞEY” DEMİŞTİ

Savcılığa suç duyurusunda bulunduktan sonra basın açıklaması yapan Tuğba Ekinci, "Bu aslında şahısla ilgili bir şey değil. Benim burada mesaj vermek istediğim konu, milletimizle ilgili konularda biraz daha dikkatli konuşulması gerektiğini gençlere öğretmek. Eğer bunu yapmazsak insanlar bunun bir gaf olduğunu zannedecek. Bu gaftan öte bir şeydir. Ben ve ailem bu konularda çok hassasız. Böyle konuşmaları kimseye yakıştıramıyorum" demişti.



Olayın arkasını bırakmayacağını kaydeden Ekinci, "Mesela bu insanla bir kanal veya firma anlaşırsa onlara da dava açacağım. Böyle bir konuda özür bana çok hafif kalıyor. Bunun bir özrü yok. Acaba denilecek bir yanı yok. Keşke böyle bir şey yaşanmasaydı" demişti.

Tuğba Ekinci

Nur Yerlitaş