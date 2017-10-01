Nurgül Yeşilçay: Açım, açım ve açım!

Hürriyet'in haberine göre, yaz başında 4 bin TL ödeyerek gittiği detoks kampıyla ilgili konuşan oyuncu, “Oraya kilo vermek için gittim ama tam aksine kilo aldım. Yeni dizi için kilo vermeye çalışıyorum. Açım, açım ve açım. Yeni bir diyete başladım. Hamur işi yok, şeker yok, birçok şey yasak. Hedefim 8 kilo daha vermek. Şimdilik 2 kilo gitti” dedi.

nurgül yeşilçay