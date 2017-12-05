Nusret, ABD’deki Kübalıları kızdırdı

İstanbul, Katar, Dubai ve Abu Dabi’deki şubelerinden sonra ABD’yi fethetmeye hazırlanan Nusret’in Instagram’da paylaştığı bir fotoğraf büyük bir tartışma yarattı.

Yakın zamanda Miami’de şube açan Nusret’in 2016 yılının Kasım ayında paylaştığı bir fotoğrafı keşfeden ABD’de yaşayan Kübalılar büyük tepki gösterdi.



Amerikan basınına konuşan Kübalılar, Fidel Castro’nun önünde çekilen fotoğrafı sert bir dille eleştirdi.

SaltBae hareketiyle tanınan Nusret, fotoğrafı Castro’nun ölümünden dört gün önce paylaşmış. Şapkasını Castro gibi takan Nusret’in fotoğrafını gören Miamililer sosyal medyada büyük tepki gösterdi.

Sosyal medyada, “Bu fotoğrafı görene kadar çok havalı olduğunu düşünüyordum” ve “Bir daha senin mekanına gitmeyeceğim” mesajları paylaşan ABD’lilerin mesajları sonrasında Nusret’in bu paylaşımı silinirken Fox News ve Miami Herald gibi medya kuruluşları da bu tepkiyi okuyucularına duyurdu.



Facebook üzerinden Carlos Navarro isimli bir kullanıcı, “Bu Miami’de ölüm öpücüğüdür. Bu çok saygısızca ve Miami’deki Kübalılara ayıp” derken, Andres Asion ise, “Bu fotoğraftan dolayı rezervasyonumu iptal ettirdiğimi söyledim. Benim babam Küba göçmeni ve onu oraya götüremem” dedi.



Nusret’in fotoğrafın altına, “Sen de ette devrim yaptın dedi (Bugün Ankara Nusret’teyiz)” yazdığı öğrenilen Nusret’in bu paylaşımının silindiği belirlendi.

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Fidel Castro