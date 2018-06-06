Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ilk maçında TOFAŞ'ı 103-63 yenerek 1-0 öne geçen Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, alınan sonucun kendisini memnun ettiğini söyledi.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Zeljko Obradovic, "Final serisine iyi oynayarak ve kazanarak başlamak önemliydi. Agresif oynadık ve baştan sona iyi mücadele ettik." dedi.
Bu karşılamayı artık unutmaları gerektiğini aktaran Obradovic, "Önemli olan ilk maçtaki sayı farkı değil, seride 1-0 öne geçmemiz. Buradaki sayı farkı gerçeği yansıtmıyor. Gerçekten TOFAŞ çok iyi bir takım. Şimdi sayfayı çevirip 48 saat sonra oynayacağımız maça hazırlanmamız gerekiyor." diye konuştu.
"HAYALİM, KOÇ VE YILDIRIM'I BİR ARADA GÖRMEK"
Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulunda Ali Koç'un başkan olarak seçildiğini hatırlatarak şunları söyledi:
"Bildiğiniz gibi yeni bir başkanımız var. Ben Aziz Yıldırım ile ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Son 5 yılda verdiği destekten dolayı kendisine ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Umarım şahsen kendisiyle de görüşüp teşekkür etme fırsatım olur. 20 yıl boyunca kulüp için yaptıkları inanılmaz ve umarım herkes bu yaptıklarının farkındadır. Hepimizin hayalleri var. Benim hayalim de bir sonraki maçta Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ı bir arada görmek. Ali Koç'a Fenerbahçe'nin yeni başkanı olarak tüm iyi dileklerimle başarılar diliyorum."
Fenerbahçe Doğuş'un kaptanı Melih Mahmutoğlu da konuşmasında kulüpteki başkan değişikliğine değinirken, "Yeni başkanımız seçildi ve herkese hayırlı uğurlu olsun. Sayın başkanımız Aziz Yıldırım, 20 sene boyunca kulüp için bizim için çok şey verdi. Ben onun döneminde kulübe geldim, kaptan oldum ve şampiyonluklar kazandım. Bendeki yeri her zaman farklı olacaktır. Kendisine teşekkür ediyor, ailesiyle birlikte uzun ömürler diliyorum. Fenerbahçe taraftarı ve biz onu unutmayacağız. Sayın Ali Koç'un da ne kadar büyük bir Fenerbahçeli olduğunu biliyoruz. Bugün geldi ve destek verdi. Onunla da inşallah uzun süre birlikte çalışır ve şampiyonluklar kazanırız." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile yönetici Semih Özsoy, maçın ardından başantrenör Obradovic ile bir araya geldi. Koç, galibiyetten dolayı Obradovic ve ekibini tebrik etti.
ENE: "BEKLEMEDİĞİMİZ BİR SONUÇ ALDIK"
TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, Fenerbahçe Doğuş karşısındaki farklı yenilgiyle ilgili olarak, "İstemediğimiz ve beklemediğimiz bir sonuç aldık." dedi.
Oyuncuları Tony Crocker ve Raymar Morgan'ın diskalifiye olmalarının kendilerini etkilediğini aktaran Ene, "Bugünü iyi değerlendiremedik. Sahada hata yapmaya bile fırsat bulamadan eksik kaldık. Çok sorumsuz davrandık. Bu da mental anlamda maçın hazırlığını yapamadığımızı gösteriyor. Buralarda yeni olabiliriz ama ne olursa olsun üstümüzde hiçbir stres ve gerginlik yokken yapılmaması gereken davranışlar sonucunda hem konsantrasyonumuzu kaybettik hem de iki önemli oyuncumuzu yitirdik. Bana göre hakem kararları doğru. Neticede daha iyi oynamak ve daha iyi şeyler yapmak için geldik. Bizim için kötü bitti." şeklinde konuştu.
Ene, final serisinin uzunluğuna dikkati çekerek, "Bugünkü kırılganlığımızı yorgunluk da etkilemiş olabilir. Son iki haftadır iki günde bir maç yapıyoruz. Oyuncular çok süre alıyorlar. Tabii ki bunlar mazeret değil. Sakin kalmamız gerektiğini maçtan önce de konuşmuştuk. Kendi sahamızdaki maçların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Direncimizin olması lazım. İnşallah bir sonraki maçla beraber kendi basketbolumuzu tekrar hatırlarız." değerlendirmesinde bulundu.
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