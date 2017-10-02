Obradovic: "Her zaman hedefimiz Dörtlü Final"

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Doğuş'un yeni sezon öncesi düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım olarak, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan dolayı çalışmaya geç başladıklarını anlatan Obradovic, "Zorlu bir hazırlık maçı programı vardı ama takımımın reaksiyonu çok güzeldi. Oyuncuların tavrı ve davranışı çok iyi. Bizim planımız hazır. Zorlu bir süreç olacak bu sezon. Rakipler, son Avrupa şampiyonuna karşı daha farklı oynayacaktır. Bu da işimizi zorlaştıracak. Dörtlü Final, her zaman bizim hedefimizde olacak. Bu takım, herkesle mücadele edecek şekilde hazırlandı. Gittiğimiz her yerde savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin tercübeli başantrenörü, takımdan ayrılan Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh'a teşekkür ederken bu isimlerin yerine de iyi oyuncular aldıklarını dile getirdi.

THY Avrupa Ligi ile FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki bazı maçların aynı zamana denk gelmesini de değerlendiren Obradovic, "Aslında bu sorunun muhatabı ben değilim.Çok basit aslında. Oyuncu bir kulüple kontrat imzalıyor. Zorunlukları antrenmanda ve maçlarda bulunmak. Bu net." diye görüş belirtti.

SİNAN GÜLER: MÜCADELE EDECEĞİM

Fenerbahçe Doğuş'un yeni transferi Sinan Güler de geçen sezon yakalanan başarıya ulaşmak istediklerini aktardı.

Galatasaray Odeabank'tan sarı-lacivertli takıma transfer olan Sinan, şunları kaydetti:

"Avrupa Ligi şampiyonluğunu kazanmış bir takımın tekrar bu başarıya ulaşması için mücadele edeceğim. Obradovic'le transfer öncesi bir kere telefonda görüştük. Takımla alakalı şeyleri söyledi ve kadroda nasıl rol alacağımı konuştuk."

Fenerbahçe taraftarının önüne çıkmak için heyecanlandıklarını vurgulayan Sinan, FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki maç takvimi sorunu konusunda ise, "FIBA ile Avrupa Ligi birbirlerine takvim sunuyorlar. Umuyorum FIBA ve Avrupa Ligi, oyuncuların da masaya dahil olduğu, herkesin çıkarlarının konuşulduğu bir ortam oluşturur." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan Fenerbahçe Doğuş'un yeni sezon öncesi medya gününde oyuncular, teknik heyetle birlikte basın mensuplarına poz verdi.

MAHMUTOĞLU: HEDEFİMİZ BELGRAD

Fenerbahçe Doğuş Erkek Basketbol Takımı'nın kaptanı Melih Mahmutoğlu, THY Avrupa Ligi'nin son şampiyonu olarak bu sezon Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek Dörtlü Final'de yer almak istediklerini söyledi. Melih Mahmutoğlu, yeni sezon öncesi soruları yanıtladı.

Sarı-lacivertli takımın milli basketbolcusu Melih, zorlu bir sezona başlayacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Hedefimiz Belgrad. Zamanı geldiğinde konuşuruz ama bizim tek hedefimiz yine Dörtlü Final'de yer almak. Çok fazla antrenman yapma fırsatı olmadı takım olarak. Geride çok güzel bir sezonu bıraktık. Bu sezon geçen seneden daha önemli. Başarılarım üst üste gelmesi gerekiyor. Rakiplerimiz, Avrupa Ligi şampiyonuna karşı oynamanın motivasyonuyla sahaya çıkacak. Bu da bizim işimizi zorlaştıracaktır. Biz hem genç hem de tecrübeli bir kadroya sahibiz. Bunun üstesinden gelen bir tecrübeye sahibiz."

"ŞAMPİYONLUKLAR KAZANDIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Melih Mahmutoğlu, Fenerbahçe taraftarına geçen sezon olduğu gibi yine şampiyonluklar yaşatmak için çalıştıklarını anlattı.

Öncelikli hedeflerinin 4 Ekim'de Ankara'da oynanacak Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Banvit'i yenmek olduğunu aktaran 27 yaşındaki basketbolcu, "Gelen oyuncular çok karakterli isimler. Fenerbahçe formasının ağırlığının farkındalar. Önceliğimiz Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak. Sezon öncesi taraftarın ilgisi bizi heyecanlandırdı. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü herkes biliyor. Dünyanın her yerinde bu böyle. Taraftarlarımıza geçen sene olduğu gibi yine şampiyonluklar kazandırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"NASIL KARAR VERECEĞİMİ BİLMİYORUM"

Sarı-lacivertli basketbolcu, THY Avrupa Ligi takviminin FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki bazı maçlarla aynı tarihe denk gelmesi nedeniyle oyuncular olarak bir belirsizlik yaşadıklarını dile getirdi.

FIBA ile Avrupa Ligi arasındaki anlaşmazlığın oyuncuları etkilediğini vurgulayan milli basketbolcu, "Oyuncuların nasıl bir karar vereceği bilinmiyor. Açıkçası ben de nasıl karar vereceğimi bilmiyorum. İnşallah doğru bir düzenleme yapılır. Her oyuncu hem kulübünde hem de milli takımında oynamak ister. Kendi adıma konuşursam, ne yapacağımı bilmiyorum. İnşallah sağlıklı ve doğru bir karar alınır biz de ona göre yolumuza bakarız." diyerek sözlerini tamamladı.