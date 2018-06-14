FenerBahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Tofaş’ı 4-1’le geçip son 5 sezonda 4. defa şampiyonluğa ulaşırken, bununla birlikte efsane coach Zeljko Obradovic yönetiminde geçen 5. yılda ise toplamda 8. kez kupa kaldırmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, tarihi başarılar yaşatan Sırp başantrenör ile 4 lig şampiyonluğunun yanı sıra 4 THY Euroleague Final-Four’unda 1 zafer, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu ve 1 de Türkiye Kupası mutluluğu tattı. Obradovic, şampiyonluğun ardından şöyle konuştu:

“Tüm oyuncularım için çok mutluyum. Uzun ve zor bir sezondu. Sonunda Euroleague ve ligde harika işler yaptık. Doğrusu isteğim; tüm oyuncularımdan katkı almaktı. Benim hayalim de buydu. Bugün bu hayalimi gerçekleştirdi oyuncularım. Uzun bir süreçti. Çok çalıştık ve sonunda Türkiye’nin en iyi takımı olduğumuzu gösterdik. Bu projeyi başlatan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Yeni başkan Ali koç’u da tebrik ediyor ve başarılar diliyorum. Tüm taraftarlara ve herkese bunları yaşattıkları için teşekkür ediyorum”

CENAZE İÇİN ATİNA'YA GİTTİ, GELDİ

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Panathinaikos’un efsane başkanı Pavlos Giannakopoulos’un cenazesine katılmak için Atina’ya gitti. Sabah erken saatlerde Atina’da olan Obradovic, cenazeye katılıp başsağlığı dileklerinin ardından yeniden İstanbul’un yolunu tuttu. Obradovic’in oldukça üzgün olduğu belirtilirken, dönüş sırasında gazetecilere, “Acımı anlatamam. Çok büyük bir kayıp” ifadelerini kullandı.