THY Euroleague’de üst üste 4. Final-Four’a ulaşmak için Baskonia ile bugün deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe Doğuş’ta, coach Obradovic, 2-0 önde oldukları seri hakkında Habertürk’e konuştu. Gazete Habertürk'ten Gökhan Türe'nin haberine göre Obra, son 3 sezonda Play-Off sürecini 9’da 9 yaparak geçen, bu sezon da Baskonia karşısında ilk iki maçı kazanarak seriyi 11-0’a taşıyan Kanarya’nın Baskonia deplasmanında bu hedefi düşünmeden sahada olacağını söyledi. 58 yaşındaki başarılı coach, “Rekor; hedefimiz olan, hakkında kafa yorduğumuz bir durum değil. Bizim Final-Four’a gidebilmek için bir galibiyete daha ihtiyacımız var. Bizim için gerçekten önemli olan bu. Baskı kötü bir şey değil. Takımım için de öyle olmalı” ifadelerini kullandı.

‘HATALAR ÜZERİNDE DURMALIYIZ’

Obra şöyle devam etti: “Play-Off’ta oynadığımız her maça adapte olmaya çalışıyoruz. Rakibimiz de bunu yapmaya çalışıyor. İkinci maçta oyunun gelişimi de kesinlikle daha ofansif bir maçı işaret ediyordu. İki takım da bunu yapmaya çalıştı. Maçı kazanmak için ofansif açıdan daha verimli bir maç oynamamız gerekiyordu. Bunun çok da önemli olduğunu düşünmüyorum. İkinci maçta savunmadaki hatalarımız nelerdi, bunları tekrar etmemeye odaklanmamız gerekiyor. Baskonia’nın da bir şekilde reaksiyon vermeye çalışacağına eminim.”