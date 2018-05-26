Odd Grenland - Kristiansund BK maçı öncesi rakamlar

Norveç Eliteserien heyecanı devam ediyor. Odd Grenland, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Kristiansund BK takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 16 puanlı Odd Grenland 9. sırada bulunuyor, Kristiansund BK 13 puana sahip ve 10. sırada. Odd Grenland son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Kristiansund BK, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 292. İddaa'da Odd Grenland kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Kristiansund BK kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Odd Grenland önceki hafta Rosenborg mücadelesinde 1-0 kazandı.

Kristiansund BK ise Haugesund karşılaşmasında 2-3 kazandı.

Odd Grenland, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Odd Grenland, kendi sahasında 14 gol attı, 4 gol yedi.

Kristiansund BK, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Kristiansund BK, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.