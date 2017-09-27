Ödeme kuruluşlarının engeli kaldırıldı

Rekabet Kurumu ödeme kuruluşlarının Bonus platformuna erişimlerini yasaklayan hükümlerin sözleşmelerden kaldırılmasına karar vererek ödeme kuruluşlarının birçok banka ile işbirliği yapabilmesinin önü açılmasını sağladı. Ayrıca platforma erişim konusunda uygulamada görülen bazı aksaklıkların da giderilmesi sağlandı. Artık bankalarla yakalanacak işbirliği fırsatları sayesinde ödeme kuruluşları da POS ödeme sisteminde daha aktif rol oynayacak.

Ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasını ve hizmet alanının genişlemesini sağlayacak bu karar, Ödeme ve Elektronik Para Derneği'nin (ÖDED) yaptığı başvuru sonrasında alındı.

ÖDED Başkanı Burhan Eliaçık kararla ilgili şunları söyledi:

"Artık ÖDED çatısı altındaki tüm ödeme kuruluşlarına ödeme sistemlerinde yer açma zorunluluğu getirilmiş ve kanunun verdiği yetkileri tam olarak kullanabilme fırsatı sağlanmıştır. Karar, hem vatandaşı hem de küçük esnafı yakından ilgilendiriyor. Zira vatandaşlar tamamen kendi tercih ve çıkarları doğrultusunda istedikleri kartı kullanabilecekler. KOBİ´ler ise bu kararla, ihtiyaç duydukları temel ödeme hizmetleri ile tamamlayıcı birçok hizmete daha kolay erişebilecekler. Dolayısıyla pazarlarını genişletecek ve maliyetlerini düşürerek daha etkin rekabet edebilecekler."