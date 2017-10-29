Ogier üst üste 5. kez şampiyon

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Galler'de düzenlenen 12. ayağını 3. sırada tamamlayan M-Sport takımının Fransız pilotu Sebastien Ogier, üst üste 5. şampiyonluğunu ilan etti.

Sezonun 12. ayağı, Galler'in Deeside kentindeki 306,98 kilometrelik mesafeden oluşan 20 etap üzerinden gerçekleştirildi.

Ogier'nin Büyük Britanyalı takım arkadaşı Elfyn Evans, 2.57.00.6 saniyelik derecesiyle Galler Rallisi'nde zafere ulaştı. Evans'ın 37.3 saniye gerisinde Hyundai'den Belçikalı Thierry Neuville ikinci oldu.

Liderin 45.2 saniye arkasında 3. sırayı alan Ogier ise sürücüler klasmanında 215 puana yükselerek sezonun bitimine bir yarış kala şampiyonluğu garantiledi. Böylece 33 yaşındaki Ogier, WRC'de art arda 5. şampiyonluğuna ulaştı. M-Sport ise takımlar klasmanında 2007'den sonra ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Beşinci şampiyonluğunu elde eden Ogier, 4'er şampiyonluğu bulunan Fin pilotlar Juha Kankkunen ve Tommi Makinen'i geride bıraktı. Fransız Sebastien Loeb, 9 şampiyonlukla WRC'de en fazla zafer yaşan sürücü unvanını elinde bulunduruyor.

Dünya Ralli Şampiyonası'nın son ayağı, 16-19 Kasım'da Avustralya'da düzenlenecek.

Galler Rallisi'nin ardından pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle oluştu:

Pilotlar klasmanı

1. Sebastien Ogier - 215 puan

2. Thierry Neuville - 183

3. Ott Tanak - 169

4. Jari-Matti Latvala 136

5. Elfyn Evans - 118