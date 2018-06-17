OSTİM Organize Sanayi Bölgesi'nde üretimini sürdüren Ateşer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınıf öğretmeni ve idareci olarak Ankara'daki çeşitli köy okullarında görev yaptığını söyledi.

Öğrencilerin kapı çarpmalarından kaynaklı yaralanmalarının sistemi geliştirmek için kendisine fikir verdiğini anlatan Ateşer, kapı sabitleme sistemi projesinin 2010'da ortaya çıktığını kaydetti. Ateşer, "Temelli TOKİ okulunda çalışırken kapılardan çok ciddi rahatsızlık duyuluyordu. Yaralanma olayları had safhadaydı. Daha kalabalık okullarda çok daha ciddi yaralanmalar yaşandığını tespit ettik. Bunun üzerine kapıları zararsız hale getirmeyi düşündüm ve 2010'da ürünün ilk prototipini ürettim." diye konuştu.

Ürünün patentini 2013'tet aldığını aktaran Ateşer, bir miktar borçlanarak başlangıçta 150-200 adet ürün ürettiğini söyledi. Bu ürünleri bazı okullara monte ettiğini aktaran Ateşer, "Hepsinde aynı sonucu aldık. 2014'te ben küçük küçük maaşımdan artanlar ve ailemin desteğiyle minik bir sermaye oluşturdum. Bu sermayeyi de fason üretim için kullandım." dedi.

Sistemin nasıl çalıştığı hakkında da bilgi veren Ateşer, piyasada "stopper" adıyla kullanılan ürünler olduğunu hatırlattı.

Ateşer, söz konusu ürünlerin okullardaki kapıların kullanımına uygun olmadığını dile getirerek, "Kapının normal bir şekilde açılıp kapanmasına müdahalede bulunmuyoruz. Sadece teneffüslerde öğretmen kapıyı açık olarak kilitleyebiliyor. Kendine özgü bir anahtarı var ve bu anahtar bütün kilitleri açabilecek özellikte. Bu anlamda bir anahtar karmaşası da yaşanmıyor." diye konuştu.

İNTERNETTEN SENEGAL'E

Ürünü başlangıçta sadece okulların kullanımı için tasarladıklarını ifade eden Ateşer, OSTİM yönetiminin küçük ölçekli işletmelerin ürünlerini dünyaya tanıtmak adına kurduğu internet adresiyle iş birliği yaptığını belirtti.

Ateşer, "Biz de bu internet platformuna dahil olduk ve okulların dışındaki yapılarda da kapı sabitleyici sistemlere ihtiyaç olduğunu fark ettik. Senegal'de otel inşa eden yerel bir firma yangın çıkış kapılarının yangın anında açık olarak sabit durması için ürün ararken bizi buldular. Dolayısıyla ürünün ilk ihracatını bu yılın başında Senegal'e gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.