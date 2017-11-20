Oğuzhan Koç'dan Eser Yenenler'le ilgili açıklama

Oğuzhan Koç, önceki gün sevgilisi Yağmur Tanrısevsin’le Etiler’deydi. Posta'da yer alan habere göre, akşam yemeği yedikleri mekandan çıkarken görüntülenen çift, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Oğuzhan Koç, yakın arkadaşı Eser Yenenler’in gösterisinden sonra eğlenceye davet ettiği ünlü isimlere hesap ödettiği iddiasına yanıt verdi: “Eser’le ilgili art niyetli haberler çıkıyor, öyle bir şey yok. Birkaç kişi yapıyor.”

Eser Yenenler, gösterinin ardından arkadaşlarını partiye davet etmiş, onlardan hesap ücreti istendiği öne sürülmüştü.

Oğuzhan Koç

Eser Yenenler

yağmur tanrısevsin