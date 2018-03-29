Cadde'nin haberine göre, geçtiğimiz pazar günü muhteşem bir konsere imza atan Oğuzhan Koç, "Muhteşem bir gece oldu. Yakın dostlarım, sevenlerim herkes o özel gecede beni yalnız bırakmadı. Tadı damağımızda kalan güzel bir konser oldu. İnşallah devamı da gelecek bu konserlerimizin" açıklamasında bulundu.

Güne sporla başlayan, akşam üzerini de tekrar yürüş yaparak geçirdiklerini belirten ünlü çift, uzun bir yürüyüş ve yorucu bir gün sonrasında bi alışveriş merkezinde akşam yemeği molası verdi.

Özellikle dışarıda yemek yiyeceklerse sağlıklı mutfağı olan yerleri tercih ettiklerini belirten güzel oyuncu, "İşimizin gereği olarak her zaman evde vakit geçiremiyoruz. Çoğunlukla dışarıda setlerde oluyoruz. Onun için maalesef hazır gıdalar tükettiğimiz için Oğuzhan ile beraber mutfağı sağlıklı ve organik olan yerleri tercih ediyoruz" ifadelerini kullandı.