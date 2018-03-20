'Evlilikten çekincemiz yok'

Oğuzhan Koç, HT Magazin'den Arif Hür'ün sorularını yanıtladı.



Kimi zaman setlerde, kimi zaman zaman sahnede yoluna tam gaz devam eden Oğuzhan Koç, son olarak yeni single’ı ‘Beni İyi Sanıyorlar ile yeniden gündemde.



Bugüne kadar seslendirdiği ‘Ben Hâlâ Rüyada’, ‘Küsme Aşka’ ve ‘Bulutlara Esir Olduk’ gibi şarkılarda dikkat çeken ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan çok yönlü genç sanatçı ile hakkında merak edilenleri konuştuk…



‘Beni İyi Sanıyorlar’ın sözü ve müziği size ait. Şarkı nasıl ortaya çıktı?



Yaklaşık 1.5 yıl önce yazmıştım sözleri. Kimileri, “Nasıl bir aşk acısı çektin?” diye soruyor. Ancak, sözleri aşk acısı yaşayıp da kâğıda dökmedim. Gözlem yapmayı çok seviyorum. Sözleri de başkalarının yaşadığı aşk acılarına kulak kabartarak yazdım.



Müzik yolculuğunuza single’la mı devam edeceksiniz. Albüm yapmayı düşünmüyor musunuz?



Aslında niyetim albüm yapmaktı ancak o iş biraz meşakkatli, çalışmalarım sürüyor. Daha önce single olarak çıkardığım ‘Bulutlara Esir Olduk’, ‘Küsme Aşka’, ‘Aşinayız’ ve ‘Beni İyi Sanıyorlar gibi şarkılara da yer vereceğim albümde. Sonbaharda çıkarmayı planlıyorum. Yıllar sonra insanlar geriye baktığında “Bir Oğuzhan Koç vardı” desin bana yeter.



Genelde duygusal şarkılarınız öz planda. Yaptığınız müziği genel anlamda nasıl tanımlarsınız?



Benden hep arabesk sözler içeren şarkılar bekleyenler var. Yeni single’ım Beni İyi Sanıyorlar’ hem arabesk hem de pop öğeleri içeren bir çalışma oldu. O yüzden yaptığım müziğin bir tanımı yok açıkçası. Alternatif pop, günümüz pop ve arabesk müziği rahatlıkla ve seve seve seslendiriyorum. Ama şunu söyleyebilirim, reklam ve film müziği yapan sanatçıları kendime örnek alıyorum.



Pazar günü ilk kez Bostancı’da sahne alacaksınız. Bu durum size ne hissettiriyor?



Bostancı’da sahne almayı kesinleştirmemiz yaklaşık bir ay sürdü. Sağ olsun yakın çevremden arkadaşlarım bana iyi bir gaz verdi. O sahneyi dolduracağım! İşte bu noktada BKM’de aldığım eğitim de devreye girecek. Belki Yılmaz Erdoğan gibi bir ustayla çalışmasaydım çiğ bir adam olabilirdim. Ondan hem hayat hem de sahne kullanımı anlamında fazlasıyla feyz aldım. Konsere gelenleri pişman etmeyeceğim.



‘Ölmeyen şarkılar yapmak istiyorum’

Yüz binlerce insan tarafından takip edilmek neler hissettiriyor?



Takip edilmek güzel ama öyle fantastik hayallerim yok. Göçüp gittikten 100 yıl sonra da insanların şarkımı dinlemesini isterim. Anlayacağınız ölmeyen şarkılar yapma arzusundayım.

‘Sosyal medya göstermelik bir alan’

Sosyal medyada herkes beğenilme arzusu taşıyor. Bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Şunu kabul edelim, kimse ne pasaport fotoğrafı kadar çirkin, ne de sosyal medya fotoğrafı kadar güzel. Sosyal medya bana göre göstermelik bir alan. İnsanların çoğu paylaştığı fotoğraflarla, “Beni sevin” diyor aslında.



‘Espri dozajı artacak’

İbrahim Büyükak’la başrolü paylaştığınız ‘Yol Arkadaşım’, 2 milyon gişeye ulaştı. Devamı gelecek mi?



Bizi memnun eden bir gişeye ulaştık. Şu sıralar İbrahim (Büyükak) senaryosunu yazıyor. Çekimlerine haziran ayında başlayıp sonbaharın ortasında serinin ikinci filmini sizlerle buluşturacağız. Kadromuz daha zenginleşeceği gibi espri dozajı da bir tık artacak.

'Evlilikten çekincemiz yok'

Yağmur Tanrısevsin ile iki yıldır mutlu bir beraberliğiniz var. Yaşadığınız duyguyu nasıl tanımlarsınız?



Aşk, bu dünyada eşine az rastlanır bir duygu. İyi ve kötü gününde yanında birisinin olduğunu bilmek çok kıymetli. Benim yanımda beni anlayan biri var. Biriyle sevgili olabilmek için iyi arkadaş olmak lazım. Biz bunu güzel bir şekilde başardık. Yağmur beni dinginleştirdi.



Sizi bu yıl nikâh masasında görür müyüz?



Bize evlilik henüz erken geliyor. Evlilikten çekincemiz yok, kaçmıyoruz da ama evliliğe koşar adım da gitmiyoruz.

'Yüzümüzü dinlendiriyoruz'

Oğuzhan Koç, yakın arkadaşı İbrahim Büyükak için, “İbrahim kontrol edilemez bir enerji. Hem beni hem Eser’i (Yenenler) çok yoruyor” diyor.



Koç, 3 Adam olarak bir süredir ortada görünmemelerinin ise planlı olduğunu söylüyor: “Şu sıralar yüzümüzü dinlendiriyoruz. Birbirimize küsme gibi bir durum yok. Onlar benim yol arkadaşım.”