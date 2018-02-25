Fenerbahçe derbisine cezalı Pepe ve Talisca'dan yoksun çıkacak Beşiktaş'a bir kötü haber daha geldi. Mide rahatsızlığı yaşayan Oğuzhan Özyakup, derbi maçın kadrosuna alınmadı.

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