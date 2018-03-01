Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'u Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Okan Buruk'un, Ege ekibinin, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynadığı yarı final ilk maçında sportmenliğe aykırı hakareti nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildiği belirtildi.