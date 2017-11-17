Okan Buruk: Zor olacağını biliyorduk

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, Beşiktaş ile 0-0 berabere kalarak aldıkları bir puanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, zor bir karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirterek, "Beşiktaş gibi bir takımdan deplasmanda bir puan aldığımız için mutluyuz. Zor olacağını biliyorduk, maç içinde bunu da yaşadık. Önlem almaya çalışsanız da Beşiktaş'ın sonucu değiştirecek 7-8 sonucu var. Takım olarak iyi savunma yaptık. Tabii ki pozisyonlar verdik ama 3-4 tehlike bulduk. Verilmeyen penaltımız olduğunu düşünüyorum." dedi.
Beşiktaş'ın çok iyi oynadığını kaydeden Buruk, "Penaltıyı yesek maçın hikayesi farklı olabilirdi. Beşiktaş çok pozisyon yakaladı, kazanabilirdi. Arkasında muhteşem bir seyircisi vardı. Başından sonuna kadar hakem baskısı hissettiğimiz maç oldu. Hakem, bütün kararları aleyhimize verdi. Hakemin baskısı üstüne binince zaman zaman zorlandık." ifadelerini kullandı.
HÜSEYİN ERYÜKSEL: 7 DAKİKA UZATMA HARİÇ İYİ BİR MAÇTI
Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş ile 0-0 berabere kalan Teleset Mobilya Akhisarspor'da başkan Hüseyin Eryüksel, 1 puan aldıkları için sevinçli olduklarını söyledi.
Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Eryüksel, "Zor bir maçtı. Beşiktaş iyi bir takım. Böyle bir puana ihtiyacımız var. İki haftadır mağlubuz. Biz 1 puan aldığımız için sevinçliyiz. İnşallah bu bize moral olur. Ligde daha da puanlar alarak yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
Maçın hakeminin 7 dakikalık uzatmasını çok bulduğunu söyleyen Hüseyin Eryüksel, "Ben pozisyonları bilmiyorum ama kırmızı kart doğru mudur değil midir bakacağız. 7 dakika uzatma hariç iyi bir maçtı. Bana fazla geldi. Özel maçlarda 6'şar oyuncu değişiyor. Onlarda bile uzatma var mıdır yok mudur bakmak lazım. İnşallah doğrudur. Hakem adına söylüyorum iyi niyetliydi." ifadelerini kullandı.
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