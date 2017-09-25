Oktay Kaynarca sosyal medya hesabını yorumlara kapatmaya karar verdi

Oktay Kaynarca, bazı takipçilerinden gelen 'yıpratıcı' mesajlar sebebiyle Instagram hesabını yorumlara kapatmaya karar verdi.

Usta oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

"İyi pazarlar. Yorumları bir süreliğine kapatmak istememin sebebi malesef yıpratıcı, sinir bozucu ve tahammül edelimeyecek kadar kötü niyetli diyaloglara muhatab olmamak adınadır. Yüreği güzel olanlara ise yüreğimizden selamlar olsun."