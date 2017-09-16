okul servis ücretleri 2017-2018

Tonguç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul servisleri konusunda belirlenen fiyatların üzerinde rakamların istendiğine yönelik kendilerine bilgiler geldiğini, bu konuda velilerde oluşan rahatsızlıktan haberdar olduklarını belirtti.

Tüketicilerin, kendilerinden istenen yüksek ücretlere itiraz edebileceğini anlatan Tonguç, şöyle devam etti:

"Bazı fiyatlar tabii ki hakem heyetlerini aşıyor. Mevcut durumda 2 bin 400 liraya kadar olan itirazlar ilçe hakem heyetine, 2 bin 400 ile 3 bin 600 lira arasında olan şikayetler de il hakem heyetine yapılabilir. Bunu aşan durumlarda ise direkt tüketici mahkemesine başvurulabilir. Veliler rahat olsunlar, çekinmesinler, direkt mahkemeye başvursunlar. Bu konuda belirlenmiş bir tarife, tavan fiyat uygulaması varsa ve bunun üzerinde ücret talep ediliyorsa ellerindeki belgelerle tüketici mahkemesine gitsinler, haklarını arasınlar."

"İKİ KATI FİYAT İSTENİYOR"

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları İşletmecileri Odası Başkanı Hasan Basri Bostancı ise kentte ruhsatlı 3 bin 500'den fazla okul servisinin faaliyet gösterdiğini, eğitim gören 700 bin öğrenciden yaklaşık 90 bininin bunlarla taşındığını söyledi.

Bu yıl okul servis ücretlerine akaryakıt ve zorunlu trafik sigortasındaki artışlar nedeniyle ortalama yüzde 18 zam yapıldığını ifade eden Bostancı, 2017-2018 dönemi servis ücretlerini açıklamalarının ardından, özellikle özel okullarca talep edilen parayla ilgili velilerden çok sayıda şikayet aldıklarını bildirdi.

Kentteki bazı özel okulların, servis hizmetinde, odanın görüşü alınarak İzmir Büyükşehir Belediyesince belirlenen fiyatın iki katını istediğini öne süren Bostancı, "Bir şikayete göre, İzmir'de özel bir kolej, yıllık ücreti 2 bin 700 lira olması gereken 0-20 kilometre mesafeye, 4 bin 900 lira ücret istiyor. Servis ücretleri sadece gidiş yönü olarak hesaplanır, eve dönüş için ekstra ücret talep edilmez. Burada eve dönüşün de ücrete dahil edildiğini düşünüyoruz. Bu doğru bir uygulama değil." diye konuştu.

"FİYATLAR BÜTÜN OKULLAR İÇİN GEÇERLİ"

Büyükşehir Belediyesince belirlenen tarifenin tavan fiyat olduğunu, devlet ya da özel ayrımı yapılmaksızın bütün okullar için geçerliliğini koruduğunu vurgulayan Bostancı, velilerden, servislerde şoförün oturduğu yerin sol üst kısmında yer alan tarifeye göre ödemede bulunmasını istedi.

Velilerin tarifenin üzerinde ödeme yapmaması gerektiğini anlatan Bostancı, "Bazı özel okullar yasa dışı ihalelerle servis hizmeti alıyor. Velilere bu ücretler adeta dayatılıyor. Anaokulu, kreş, etüt ve eğitim kurumlarında servis taşımacılığı maalesef bir rant aracı olarak görülmeye başlandı. İlgili esnaf odası olarak hükümetimizden gerekli yasal düzenlemeleri yaparak, servis taşımacılığını işin ehli kişilere teslim etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

servis ücretleri

okul servis ücretleri 2017-2018