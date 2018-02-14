Olimpiyatlarda nörovirüs alarmı

Güney Kore’de düzenlenen 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları sırasında, “nörovirüs” adı verilen virüsün 17 kişiye daha bulaşmasıyla ay başından bu yana doğrulanan vaka sayısı 194’e ulaştı. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; şiddetli karın ağrısı, ishal ve kusma gibi belirtilerle ortaya çıkan virüs için tıbbi tedavi gerekmiyor. Virüsün görüldüğü 194 kişiden 147’sinin iyileştiği ve karantinadan çıkarıldığı bildirildi. Virüsün olimpiyatlarda yarışan hiçbir atlete bulaşmadığı kaydediliyor.

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