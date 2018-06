Koç Üniversitesi 2017- 2018 akademik eğitim ve öğretim dönemi lisans ve lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan bin 154 öğrenci, 24’üncü mezuniyet töreni ile diplomalarını aldı. Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, törende yaptığı konuşmada, “Büyük Önder Atatürk’ün dediği gibi ‘Hayat mücadeleden ibarettir’, bunu sakın unutmayın. Ancak, bu gerçek sizi gereğinden fazla korkutmasın. Sizler Cumhuriyet’in ilke ve inkılaplarına sadık, demokrasiye inanan, laik, adil, yenilikçi, kendine güveni tam, hür fikirli gençler olarak, memleketimiz ve insanlık için önemli işler yapacak olan yarının liderlerisiniz” dedi.

Koç Üniversitesi’nin temellerini atarken, Atatürk’ün, “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister…” sözünü şiar edindiklerini hatırlatan Koç, şöyle devam etti: “Ne mutlu ki 25 yılda çok mesafe kat ettik. Bugün üniversitemizin, ülkemizin en başarılı öğrencilerinin ve akademisyenlerinin bir araya geldiği bir çekim merkezi olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz.”

ME ZUN SAYISI 13 BİNE ULAŞTI

Bu yıl mezun olan bin 154 öğrenciyle toplam mezun sayılarının 13 bine ulaştığına dikkat çeken Ömer Koç “Mütevelli heyetimize Mayıs 2018 itibarıyla üç yeni üye atandı. Bu isimlerden ikisi üniversitemizin mezunlarından Banu Vargı Tümay ve Nathalie Sutoyanof Suda. Üçüncü kişi ise Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası’na layık görülen ilk isim olan UCLA’dan Prof. Dr. Aydoğan Özcan. Üçünün de aramızda olmasından çok mutluyuz” dedi.

‘KARANLIKTA DELİKLER AÇMAK’

Törenin bu yılki konuğu New York Üniversitesi 16. Rektörü Prof. Dr. Andrew Hamilton oldu. Hamilton, törendeki konuşmasında, “Koç Üniversitesi camiasının enerjisi, vizyonu beni ziyadesiyle etkiliyor. New York Üniversitesi 187 yaşında, Yale 317, Oxford ise 850 yaşında. Ve şüphem yok ki Koç Üniversitesi’nin de bu denli uzun ve şanlı bir tarihi olacak. İskoç yazar Robert Louis Stevenson’a dair bir hikâyeyi hatırladım. Stevenson, her gece elinde bir merdiven ve bir meşaleyle sokak boyunca yürüyerek sokak lambalarını yakan lambacıyı izlermiş. Hikâyeye göre, bir akşam Stevenson’a nereye baktığını sormuşlar; Stevenson heyecanla, ‘Şu adama bakın! Karanlıkta delikler açıyor’ demiş. İşte üniversitelerin yaptığı budur: Karanlıkta delikler açmak” dedi.

NESİLLER ARASI RANDEVU

Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Koç Üniversitesi’nin ana felsefesinin öğrenciler için en özgür ortamı yaratmak olduğunu belirterek, “Biz üniversite eğitimini nesiller arası bir randevu olarak görüyoruz. Sizlerin başarılarınızla her zaman gurur duyacağız” dedi.