Koç Üniversitesi 2017- 2018 akademik eğitim ve öğretim dönemi lisans ve lisansüstü eğitimini başarıyla tamamlayan bin 154 öğrenci, 24’üncü mezuniyet töreni ile diplomalarını aldı. Koç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Koç, törende yaptığı konuşmada, “Büyük Önder Atatürk’ün dediği gibi ‘Hayat mücadeleden ibarettir’, bunu sakın unutmayın. Ancak, bu gerçek sizi gereğinden fazla korkutmasın. Sizler Cumhuriyet’in ilke ve inkılaplarına sadık, demokrasiye inanan, laik, adil, yenilikçi, kendine güveni tam, hür fikirli gençler olarak, memleketimiz ve insanlık için önemli işler yapacak olan yarının liderlerisiniz” dedi.
Koç Üniversitesi’nin temellerini atarken, Atatürk’ün, “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister…” sözünü şiar edindiklerini hatırlatan Koç, şöyle devam etti: “Ne mutlu ki 25 yılda çok mesafe kat ettik. Bugün üniversitemizin, ülkemizin en başarılı öğrencilerinin ve akademisyenlerinin bir araya geldiği bir çekim merkezi olduğunu memnuniyetle müşahede etmekteyiz.”
ME ZUN SAYISI 13 BİNE ULAŞTI
Bu yıl mezun olan bin 154 öğrenciyle toplam mezun sayılarının 13 bine ulaştığına dikkat çeken Ömer Koç “Mütevelli heyetimize Mayıs 2018 itibarıyla üç yeni üye atandı. Bu isimlerden ikisi üniversitemizin mezunlarından Banu Vargı Tümay ve Nathalie Sutoyanof Suda. Üçüncü kişi ise Koç Üniversitesi Rahmi Koç Bilim Madalyası’na layık görülen ilk isim olan UCLA’dan Prof. Dr. Aydoğan Özcan. Üçünün de aramızda olmasından çok mutluyuz” dedi.
‘KARANLIKTA DELİKLER AÇMAK’
Törenin bu yılki konuğu New York Üniversitesi 16. Rektörü Prof. Dr. Andrew Hamilton oldu. Hamilton, törendeki konuşmasında, “Koç Üniversitesi camiasının enerjisi, vizyonu beni ziyadesiyle etkiliyor. New York Üniversitesi 187 yaşında, Yale 317, Oxford ise 850 yaşında. Ve şüphem yok ki Koç Üniversitesi’nin de bu denli uzun ve şanlı bir tarihi olacak. İskoç yazar Robert Louis Stevenson’a dair bir hikâyeyi hatırladım. Stevenson, her gece elinde bir merdiven ve bir meşaleyle sokak boyunca yürüyerek sokak lambalarını yakan lambacıyı izlermiş. Hikâyeye göre, bir akşam Stevenson’a nereye baktığını sormuşlar; Stevenson heyecanla, ‘Şu adama bakın! Karanlıkta delikler açıyor’ demiş. İşte üniversitelerin yaptığı budur: Karanlıkta delikler açmak” dedi.
NESİLLER ARASI RANDEVU
Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Koç Üniversitesi’nin ana felsefesinin öğrenciler için en özgür ortamı yaratmak olduğunu belirterek, “Biz üniversite eğitimini nesiller arası bir randevu olarak görüyoruz. Sizlerin başarılarınızla her zaman gurur duyacağız” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.