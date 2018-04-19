Önce Nusret, şimdi de Bayer

Halen Bayer'de yüzde 3.6 payı olan Temasek, bu alımla birlikte Alman devindeki ortaklık payını yüzde 4'e yükseltecek. Temasek, söz konu 31 milyon hisse için 3 milyar euro ödeyecek.

Satın almanın duyurulmasının ardından bir açıklama yapan Bayer CEO'su Werner Baumann, Temasek'in uzun vadeli bir yatırımcı olduğuna işaret ederek, "Bu yatırım, Monsanto'nun satın alımını ve Bayer’un güçlü büyüme beklentilerini içeren iş stratejimizi onaylıyor.” dedi.

Bayer, geçtiğimiz günlerde zirai ilaç alanında faaliyet gösteren ABD'li dev Monsanto'yu 62.5 milyar dolar karşılığında satın almıştı.

Bayer'deki payını artıran Temasek, Türkiye'ye de yabancı bir grup değil. Temasek, geçtiğimiz hafta Doğuş Grubu'nun tüm yeme içme yatırımlarını kapsayan Doğuş Restaurant Entertainment and Management'ın (d.ream) altında yer alan bazı markaları bünyesinde toplayan d.ream International BV şirketine yatırım yapmıştı.

Temasek ve İngiltere’de bulunan yerleşik uluslararası sermaye fonu Metric Capital Partners, içinde Nusret markasının da bulunduğu d.ream International'ın yüzde 17'sini 200 milyon dolar karşılığında devralmıştı.