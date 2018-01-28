Cadde'nin haberine göre, tek başına mağazaları gezen oyuncu, “Dizi güzel gidiyor. Oynadığım kötü karaktere gelen tepkilere çok şaşırıyorum. Sokakta karşılaştığım insanlar önce fotoğraf çektiriyor sonra da ‘Senden nefret ediyoruz’ diyor! Hiç böyle bir şey görmemiştim’’ sözleriyle güldürdü.



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