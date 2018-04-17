Onur Kıvrak, sakat sakat oynadı, yenilgiyi önledi

Trabzonspor'daki 11. sezonunu geçiren Onur Kıvrak, Osmanlı karşısında sakatlanma pahasına oyunda kaldı ve alınan 1 puanda başrol oynadı. Musa Çağıran’ın skoru 3-3 yapan golünde sakatlanan Kıvrak acı içinde yerde kaldı. Gazete Habertürk'ün haberine göre daha önce ameliyat geçirdiği sol dizinde esneme meydana gelen Onur’a ilk müdahale saha içinde yapıldı. Sağlık ekipleri deneyimli kalecinin dizini sararken; 3 değişiklik hakkını dolduran Trabzonspor’da gözler Onur’a çevrildi. Ancak yere basmakta bile zorlanan Kıvrak, sağlık görevlilerine oyuna devam edeceğini ifade etti.
Sakat sakat oynayan ve takımını yalnız bırakmayan 30 yaşındaki kaleci, arkadaşlarına uyarıda bulunarak geriye pas atmamalarını söyledi. Çektiği acı yüzüne yansıyan Onur, buna rağmen 90+3’te Osmanlıspor’un atağında kritik bir kurtarışa da imza attı ve mağlubiyeti önledi. Mücadelenin bitiş düdüğü çalar çalmaz Onur kendini yere bıraktı ve sedye ile saha dışına taşındı. Deneyimli eldivenin son durumu çekilecek MR’ın ardından netleşecek. Daha önce ameliyat yaşadığı dizinden yine sakatlanan Onur’un uzun bir süre sahalardan uzak kalmasından korkuluyor.
RIZA ÇALIMBAY: DURUMU ÇOK KÖTÜ
Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, şanssız bir 90 dakikayı geride bıraktıklarını söyledi. Deneyimli hoca, “Buraya gelirken tek hedefimiz bu maçı kazanmaktı. Zaten öyle başladık. İstediğimiz golleri de bulduk. Her şey gayet iyiydi. İçeriye girdik. Sonra tam oyuna çıkarken Abdülkadir rahatsızlandı, mecburen çıkarmak zorunda kaldık. Sonra Kucka’da büyük bir problem çıktı. Onu da çıkardık. Daha sonra Onur gol pozisyonundan önce bir sakatlık yaşadı. O top rahatlıkla çıkarabileceği bir toptu. Kendisi de söyledi. O da maalesef oyunu sakat şekilde bitirmek zorunda kaldı. Durumu çok kötü. Allah’tan o saatten sonra kaleyi fazla tutan şut olmadı” diye konuştu.
ABDÜLKADİR VE KUCKA HASTANELİK OLDU
Bordo-mavililer, Osmanlıspor maçında oldukça şanssızdı. Peş peşe yaşanan sakatlıklar Fırtına’nın saha içindeki tüm dengesini bozdu. İlk 45 dakikayı 2-0 önde kapatan Bordo-Mavililer’de son haftaların formda ismi Abdülkadir Ömür ikinci yarıda devam edemedi. Genç oyuncunun tansiyonunun düştüğü ve tedbir amaçlı oyundan alındığı öğrenilirken; ikinci devrenin ortalarında bu kez Juraj Kucka değişiklik istedi. Başının döndüğünü kulübeye ileten Slovak orta saha, Bero’yla yer değiştirdi. Hem Abdülkadir hem de Kucka, ambulansla hastaneye götürüldü. Her iki ismin de son durumun iyi olduğu ifade edildi.
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