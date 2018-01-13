HT Magazin’de yer alan habere göre, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Saylak, “Yönetmen koltuğunu sevdim ama oyunculuğu da çok seviyorum. İkisi birden devam edecek. Film, önümüzdeki hafta Amerika’da vizyona girecek. Fransa’daysa bir televizyon kanalında yayınlanacak’’ dedi.





onur saylak