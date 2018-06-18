Araç kiralama kuruluşlarını aynı çatı altında birleştirmek amacıyla 1996 yılında kurulan ve Türkiye´nin önde gelen 129 araç kiralama firmasının üyesi olduğu Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği´nin (TOKKDER), periyodik olarak düzenlediği "Araç Kiralama Sektör Buluşmaları" büyük ilgi görmeye devam ediyor. Sektör paydaşlarına bilgi vermek amacıyla düzenlenen buluşmaların son katılımcıları bankacılık sektörü temsilcileri oldu.
Sait Halim Paşa Yalısı´nda gerçekleştirilen "Araç Kiralama Sektör Buluşmaları - Banka Paneli"ne 20'yi aşkın bankadan 70'ten fazla üst düzey banka yöneticisi katıldı. Araç kiralama sektörünün dünyada ve ülkemizde gelişimi, dinamikleri, operasyonel kiralama şirketlerinde fonlama yapısı ve risk yönetimi konularında katılımcılara detaylı bilgilerin verildiği panelde PwC Türkiye şirket ortağı Didem Demer Kaya da "Denetim Şirketi Perspektifinden Operasyonel Kiralama Şirketleri" konulu bir sunum yaptı.
Operasyonel kiralama sektörünün aktif büyüklüğünün 30 milyar liraya geldiğini belirten TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, sektörün şu anda 365 bin adet civarında aracı yönettiğini belirtti ve ekledi:
"Operasyonel kiralama alanında faaliyet gösteren firmalarımız Türkiye´de yılda ortalama 150 bin adet civarında araç alımı yapıyor. Son yıllarda operasyonel kiralamanın verimlilik adına işletmelere sunduğu birçok faydanın KOBİ´lerimiz tarafından da keşfedilmesiyle kiralama daha da yaygınlaşmaya başladı. Kısıtlı kaynakların verimli kullanılması günümüzde büyük önem taşıyor. Her ölçekte işletme, faaliyeti için gerekli olan araçları satın almak yerine artık kiralamayı tercih ediyor ve bu sayede öz kaynaklarını ana işini geliştirmek için kullanabiliyor. Sonuç olarak, gerek bireysel kiralamada gerekse operasyonel kiralamada önümüz oldukça açık."
Türkiye´deki ikinci el araç pazarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan TOKKDER Yönetim Kurulu Üyesi Türkay Oktay da, şöyle konuştu:
"Geçmişte kiralamadan dönen araçlara ikinci el pazarında negatif yaklaşılırdı. Ancak son dönemde, araçlarımızın tüm ekspertiz, bakım ve hasar bilgilerini şeffaf bir şekilde alıcının önüne koymamız güven unsuru oldu. Türkiye´de ikinci el araç pazarı her geçen gün üzerine koyarak büyüyor. 2016 yılında ülkemizde 757 bin adet yeni otomobil satılmış, aynı yıl ikinci elde 4.7 milyon ikinci el aracın satışı yapılmış. Yani her satılan yeni araca karşılık 6.2 ikinci el araç el değiştirmiş. 2017 yılında bu rakam 7.2´ye, 2018´in birinci çeyreğinde ise 8.2´ye yükseldi. Dolayısıyla ikinci elde kesinlikle bir likidite sıkıntısı yaşanmayacağına ve ikinci el pazarının her geçen yıl artarak büyüyeceğine inanıyoruz."
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