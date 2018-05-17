Ördeğiyle dostluğu görenleri şaşırtıyor

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde lastik tamircisi Servet Arıkan'ın beslediği ördekle olan dostluğu görenleri şaşırtıyor.

AA'nın haberine göre yaklaşık 50 gün önce yavru ördek alan Arıkan, ördeğine iş yerinde bakmaya başladı. Kısa sürede Arıkan'a alışan ve çalışırken peşinden hiç ayrılmayan ördek, görenlerin ilgisini çekiyor.

Servet Arıkan, yaptığı açıklamada, hayvanları çok sevdiğini ve imkanları dahilinde evinde ya da iş yerinde hayvan baktığını söyledi.

Ördeğin kendisine alıştığını ifade eden Arıkan, şöyle konuştu:

"Henüz daha 2 günlükken alarak iş yerimde beslemeye başladım. Yaklaşık 50 gündür benimle beraber. Ben nereye gitsem peşimden geliyor ve gidiyor.

Lastik değiştirirken yanımdan hiç ayrılmıyor. Beni görmediği zaman beni arıyor, çok özlüyor. Beni gördüğü zaman da neşesi yerine geliyor, hayvan rahatlıyor. Severek besliyorum. İş yerinde benim bir parçam oldu. Onunla bazen iş yerinin önünde dolaşıyoruz. Müşteriler onu yanımda görünce seviyorlar."

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