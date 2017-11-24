Osmanlıspor: 2 - Gençlerbirliği: 0

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Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nun 13. haftasının açılış maçında Osmanlıspor ile Gençlerbirliği karşılaştı.

Serdar Gürler'in 39. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Osmanlıspor, 79. dakikada Serdar Gürler'in 2. golüyle skoru 2-0 yaptı.

Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca maç 2-0 Osmanlıspor'un üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından Osmanlıspor puanını 11'e çıkardı. Ligin son sırasındaki Gençlerbirliği ise 8 puanda kaldı.

OSMANLISPOR: 2 - GENÇLERBİRLİĞİ: 0

STAT: Osmanlı

HAKEMLER: Özgür Yankaya, Baki Tuncay Akkın, Erdinç Sezertam

OSMANLISPOR: Hakan Arıkan, Vrsajevic, Numan Çürüksu, Maxsö, Anıl Karaer, Serdar Gürler, Lawal (Dk. 62 Tugay Kacar), Musa Çağıran, Özer Hurmacı (Dk. 83 Prochazka), Umar, Cikalleshi (Dk. 74 Regattin)

GENÇLERBİRLİĞİ: Hopf, Ahmet Oğuz, N'Diaye, Palitsevich, Alper Uludağ (Dk. 65 Muric), Jailton (Dk. 78 Murat Duruer), Dialo, Khalili, Uğur Çiftçi, Ahmet İlhan Özek (Dk. 46 Manu), Skuletic

GOLLER: Dk. 39 ve 79 Serdar Gürler (Osmanlıspor)

SARI KARTLAR: Dk. 74 Musa Çağıran (Osmanlıspor), Dk. 90+4 Palitsevich (Gençlerbirliği)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

33. dakikada Lawal'ın attığı uzun pasla ceza alanı içinde topla buluşan Umar, topu ayağından fazla açınca kaleci Hopf, öne çıkarak tehlikeyi önledi.

38. dakikada Özer Hurmacı'nın pasıyla topla buluşan Cikalleshi, ceza alanı içinde önündeki rakibini geçtikten sonra vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kalecide kaldı.

39. dakikada Umar'ın defansın arkasına attığı topla ceza alanı içinde buluşan Serdar Gürler, kaleci Hopf'u geçtikten sonra meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.



İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

46. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan kazandığı köşe vuruşunu kullanan Khalili'nin ceza sahasına yaptığı ortada ön direkte Skuletic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak, kornere çıktı.

50. dakikada kullanılan köşe atışında ceza alanı içinde oluşan karambolde topu önünde bulan Dialo'nun sert şutunda, kaleci Hakan Arıkan ve Musa Çağıran topun önüne atlayarak tehlikeyi önledi.

79. dakikada gelişen Osmanlıspor atağında Tugay Kacar'ın ceza alanı dışında attığı sert şutta, kaleci Hopf'tan seken topu Serdar Gürler tamamlayarak takımını 2-0 öne geçirdi.

88. dakikada Manu'nun sağ çaprazdan sert şutunda, direkten dönen topla kale çizgisi üzerinde buluşan Muric, meşin yuvarlağı kaleye gönderemedi ve kaleci Hakan Arıkan topa hakim oldu.

89. dakikada Skuletic'in arkası dönük pozisyonda vuruşunda, kaleci Hakan Arıkan topu son anda kornere çelmeyi başardı.