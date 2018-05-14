Spor Toto Süper Lig'den düşen son takım Osmanlıspor oldu. Düşme tehlikesi yaşayan Akhisarspor, Kayserispor'a konuk oldu. Akhisar maçı 2-1 kazandı ve Ege temsilcisi 3 puan alarak ligde kalmayı garantiledi. Bu sonucun ardından Osmanlıspor küme düştü.

Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği ve Osmanlıspor önümüzdeki sezon Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

KAYSERİSPOR: 1 - AKHİSARSPOR: 2

STAT: Büyükşehir Belediyesi Kadir Has

HAKEMLER: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

KAYSERİSPOR: Lung, Lopes, Sapunaru, Kana Bıyık (Dk. 34 Levent Gülen), Erkan Kaş (Dk. 74 Stojilkovic), Kucher, Boldrin, Mendes, Amorim (Dk. 49 Güray Vural), Deniz Türüç, Kravets

TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR: Fatih Öztürk, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Onur Ayık (Dk. 46 Aykut Çeviker), Soner Aydoğdu (Dk. 87 Olcan Adın), Sissoko, Ömer Bayram, Barbosa, Muğdat Çelik (Dk. 82 Dany), Seleznov

GOLLER: Dk. 69 Seleznov, Dk. 73 Soner Aydoğdu (Teleset Mobilya Akhisarspor), Dk. 79 Kravets (Kayserispor)

SARI KARTLAR: Dk. 47 Kucher, Dk. 84 Deniz Türüç (Kayserispor), Dk. 85 Aykut Çeviker, Dk. 90+2 Olcan Adın, Dk 90+4 Ömer Bayram (Teleset Mobilya Aksiharspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

20. dakikada sağ kanattan Mendes'in ortasında ön direğe koşu yapan Kravets'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

33. dakikada Kayserispor ceza sahasında oluşan karambolde top buluşan Muğdat Çelik'in, altı pas içerisinde kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direğin dibinden auta çıktı.

39. dakikada Muğdat Çelik'in pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Seleznov, rakibini çalımladıktan sonra altıpas içerisinde topu kaleye gönderdi. Yatarak müdahalede bulunan Levent Gülen topun ağlarla buluşmasını engelledi.

45. dakikada Boldrin'in pasında topla buluşan Kravets'in ceza yayı üzerinden sert şutunda top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere sona erdi.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

60. dakikada Soner'in ara pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Seleznov'un sert şutunda, kaleci Lung topu uzaklaştırmayı başardı.

69. dakikada Muğdat Çelik'in derinlemesine pasında Kayserispor ceza alanına giren Seleznov'un şutunda, meşin yuvarlak kaleci Lung'un altından ağlarla buluştu: 0-1.

73. dakikada hızlı gelişen Akhisarspor atağında Seleznov şık bir topuk pasıyla, topu ceza sahasına hareketlenen Muğdat Çelik'e aktardı. Altıpas içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Muğdat Çelik, topu boş pozisyonda bulanan arkadaşı Soner Aydoğdu'ya verdi. Soner de düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

79. dakikada sol kanattan gelişen Kayserispor atağında Güray Vural'ın ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Kravets'in kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-2.

Karşılaşma konuk ekip Teleset Mobilya Akhisarspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.