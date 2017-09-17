Osmanlıspor teknik direktörü Bülent Uygun istifa etti

Bülent Uygun, 5. haftanın sonunda Osmanlıspor kariyerini tamamladı.

Süper Lig kötü bir başlangıç yapan ve 5 maçta sadece 1 puan alabilen Osmanlıspor'da teknik direktör Bülent Uygun görevinden istifa etti.

Bülent Uygun, sosyal medya hesabından istifasıyla ilgili bir açıklama yayınladı.

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