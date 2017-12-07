Sivas Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 32 bini kapalı olmak üzere 130 bin metrekare alanda dünyaca ünlü otomobillere, ağır vasıta araçlarına eksantrik mili üreten ESTAŞ, sağlık sektörüne da yöneldi.

ESTAŞ, yeni kurduğu "Moment" adlı firmada deforme olmuş kemiklerin yerini alacak, uzuvların kaybedilmesini önleyecek ve ömür boyu kullanılabilecek titanyum implantlar üretmeye başladı.

Türkiye'de ilk kez ESTAŞ tarafından üretilen kemik implantlarıyla dışa bağımlılığın bitirilmesi, ardından dünya ülkelerine ihracat yapılması hedefleniyor.

ESTAŞ Genel Müdürü Osman Mavuş, AA muhabirine, 2011 yılında ESTAŞ bünyesine Ar-Ge merkezini kattıklarını söyledi.

Ar-Ge merkezinde medikal üzerine çalışmaların sonuçlandığını belirten Mavuş, "ESTAŞ medikal çok spesifik bir ürün yapıyor. Şu anda burada yaptığımız ürün tümör veya silahla yaralanmış artık tedavisi mümkün olmayan kemik parçasının çıkarılması sonrası kalan sağlam kısımlarının kullanılmasına yönelik artrodez, diyafez dediğimiz parçaların üretimini yapıyoruz. ESTAŞ bu yönüyle de patent sahibi." diye konuştu.

Şu anda bu ürün yavaş yavaş yaygınlaşmaya ve ciromuza katkı yapmaya başladı. Bu konuda ithalatı bitirici ihracata yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda Sağlık Bakanlığında kodları mevcut. Türkiye'nin değişik yerlerinde hastanelerimizde bu ürünlerimiz kullanılmaya başladı. Kullanımı gittikçe de yaygınlaşıyor.

VİZYON KEMİK YÖNÜYLE İNSANLARIN YEDEK PARÇASINI YAPMAK

Ürünün belirlenen fiyatlar üzerinden konteynerler içerisinde operatörlere gönderildiğini aktaran Mavuş, şunları kaydetti:

"ESTAŞ, bunu üretmeden önce tamamen dışa bağımlı bir durumdaydık. Şu anda da ithal, özellikle Alman menşeli ürünler kullanılmakta ama bu yerli ürünümüz hem kalitesiyle hem de rekabet yönüyle yavaş yavaş ithal ürünlerin yerini almaya başlıyor."

"Çevremiz bir ateş çemberi, ciddi manada uzuv kayıplarının olduğu bombalı saldırılar, silahla yaralanmalar görülüyor. Bu vakalarda bazen bu ameliyatlar bilinmiyor, doktor bu ameliyatı uygulayamadığından dolayı hasta uzuv kaybı yaşayabiliyor. Biz bunu gittikçe yaygınlaştırıyoruz ve insanların bundan sonraki hayatını sağlıklı bir şekilde devam ettirmesini ve uzuvlarını kullanabilmesi için büyük bir katkı sağlıyoruz. Çünkü bu, uzuv kaybından önceki son operasyon."

"Zmeliyat yapılmazsa hasta komple bacağını, ayağını kaybedebiliyor. Kemikteki tümör tedavi edilmezse kanserin yayılmasıyla karşılaşılabiliyor. Disk protezlerinin uygulanamayacağı noktalarda da uygulanabiliyor. Hasarlı kemiğin yerine ikame edilebilecek parçayı üretiyoruz. Hasta, bunu ömrünün sonuna kadar kullanabiliyor. Mühendislik çalışmaları ve simülasyonları tamamlanmış, test edilmiş bir ürün."

"ESTAŞ'ın bir sonraki vizyonu da gelecekte insanların kemik yönüyle yedek parçasını tamamen yapmak ve üretmek. Hem milletimize hem de bütün dünya ve insanlığa böyle bir katkı sağlamak. Şu anda ithalatı kesme yönünde hareket ediyoruz. İthalatı tamamen kesip kendi pazarımıza hakim olduktan sonra ileriye yönelik yurt dışında satışlarımızı da artıracağız."

Mavuş, yaptıkları işin aslında bir implant olduğunu ve vizyonlarının diş implantından vücut içerisindeki birçok implanta yönelik geniş bir alanda üretim yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Ürünün şu an sadece Türkiye'de kullanıldığını da aktaran Mavuş, Avrupa'da kullanılması için gerekli izinlerin alındığını, Amerika'da da izinlerin alınma aşamasında olduğunu sözlerine ekledi.

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