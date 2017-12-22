Yıl sonu geldi, otomotiv şirketleri arka arkaya kampanyalar yapmaya başladı. Kimi firmalar nakit indirimler yaparken, kimileri düşük peşinat kimileri de sıfır faiz fırsatı sunuyor.
haberturk.com olarak otomotiv firmalarının yıl sonuna özel düzenlediği tüm indirim kampanyalarını inceledik. İşte o kampanyalar...
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Renault yıl sonu kampanyası
Renault, Aralık ayında müşterilerine binek ve hafif ticari modellerinde sıfır faiz olanağı ve indirim fırsatları sunuyor.
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Renault Clio HB, Renault Clio Sport Tourer, Renault Megane HB, Renault Kadjar, Renault Captur ve Renault Kangoo modellerinde 24.000TL kredi 12 ay ya da 20.000TL kredi 15 aya kadar sıfır faiz fırsatı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise müşteriler, 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranından faydalanma imkanına sahip.
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Renaut Talisman, Renault Symbol, Renauşt Megane Sedan (Joy 1.6 benzinli hariç), Renault Koleos ve Zoe modellerinde ise 12.000TL kredi ve 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği yer alırken, daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,29 sabit faiz oranı mevcut.
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Aralık ayında Renault Symbol 60.250 TL, Renault Clio HB 67.600TL, Renault Clio ST 81.550TL, Megane HB 76.450 TL, Renault Megane Sedan 76.450TL, Renault Kangoo 60.950TL, Renault Captur 90.200TL, Renault Kadjar 106.100TL, Renault Zoe 129.900TL, Renault Talisman 150.750TL ve Renault Koleos 183.200TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
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Renault’nun hafif ticari modellerinde de Aralık ayına özel fırsatlar bulunuyor. Master ve Trafic modellerinde 30.000TL kredi, 18 ay yüzde sıfır faiz avantajının yanı sıra daha yüksek taleplerde 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı mevcut. Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere ise 2.000 TL’lik ek indirim sağlanıyor.
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Volkswagen yıl sonu kampanyası
Volkswagen Binek Araç’ın ZUBİZU işbirliğiyle gerçekleştirdiği kampanya ile alıcılar Volkswagen’e yüzde 9’a varan indirim oranı ve sabit kur avantajının yanı sıra Volkswagen Auto Credit sistemiyle küçük taksitler ile sahip olabiliyor.
Volkswagen Binek Araç ayrıca Euro ile satışını gerçekleştirdiği modellerinde sabit kur avantajı uygulamasına da devam ediyor. Uygulamada Euro satış kuru
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Kampanyada Volkswagen Yeni Golf modellerinde yüzde 9’a, Volkswagen Jetta’da yüzde 7’ye, Volkswagen Passat ve Volkswagen Tiguan modellerinde yüzde 6’ya varan indirim sunulurken Volkswagen Beetle, Volkswagen Passat Variant ve manuel şanzımanlı Volkswagen Yeni Polo modelleri için yüzde 3’e varan indirim sunuluyor.
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Volkswagen Tiguan, Volkswagen Tiguan Allspace ve Volkswagen Yeni Golf R için 3.95 TL, Beetle için 4.0 TL, Touareg için ise 4,12 TL’ye sabitleniyor.
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Ford Yıl sonu kampanyası
Ford Otosan, yılın son ayında müşterilerine hem binek hem de ticari modellerinde “0 faiz” fırsatı sunmaya devam ediyor. Aralık ayında tüm binek ve ticari modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko veya bakım paketi satın alınması durumunda 44.000 TL, 20 ay, %0 faiz sunuluyor. Ford, paketten yararlanmayan müşteriler içinse 40.000 TL, 20 ay, %0 faizli kredi desteği sunuluyor.
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Ford’un B segmentindeki yenilenen modeli Fiesta'ya Aralık ayında Ford Options kredisi ile araç alımlarında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden de 3.000 TL indirim yapılıyor.
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Ayrıca, Ford C-MAX ve Ford Mondeo modelleri için tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı üzerinden 7.000 TL takas desteği, Ford Focus ST Line modelinde ise tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden %4 indirim Aralık ayı boyunca devam ediyor.
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Fiat yıl sonu kampanyası
Fiat, Aralık ayı kampanyası kapsamında, otomobil modellerinde çeşitli ödeme seçenekleri sunuyor.
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Kampanyada Fiat Egea Hatchback ve Fiat Egea Station Wagon modellerinde 50 bin TL'ye kadar, 3 yıla varan vadeyle 0,99 faizli kredi fırsatı ve 30 bin TL için 15 ay vadeyle 0 faizli kredi seçeneği bulunuyor.
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Yılsonu kampanyasında Fiat 500X’in 1.6 litre Multijet dizel motorlu ve otomatik vitese sahip versiyonları, benzinli fiyatına sunuluyor.
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Ek olarak, Fiat 500X ve Fiat 500L modellerinde de, 60 bin TL tutar ve 48 aya kadar vade seçenekleri ile yıl sonunda yeni bir otomobil sahibi olmak isteyenlere cazip ödeme koşulları sağlanıyor.
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Hyundai yıl sonu kampanyası
Hyundai Assan, yılbaşı öncesi yeni otomobil satın alacaklara sıfır faiz kampanyası ve peşin alımlarda nakit indirimleri sunmaya devam ediyor.
Daha fazla kullanım alanı isteyenler için öne çıkan Hyundai i20 ise 30.000 TL 20 ay sıfır faiz imkanına sahip.
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Hyundai i30 ise 50.000 TL 24 ay 0.99 faiz oranıyla veya 6.900 TL’ye varan nakit indirimiyle satın alınabiliyor. Bu kampanya, Elantra ve Tucson modelinde geçerli.
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Hyundai IONIQ Hybrid, 50.000 TL 24 ay 0.99 faiz oranıyla satışa sunuluyor.
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Toyota yıl sonu kampanyası
Toyota, 31 Aralık 2017 tarihine kadar geçerli yıl sonu kampanyası kapsamında, 2017 model Toyota’larda 57.250 TL’den başlayan fiyatlar ve 9.300 TL’ye varan indirimler sunuyor.
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Ayrıca, 2017 yıl sonu Toyota kampanyası dahilinde, Aralık ayı boyunca 2017 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) Toyota’dan.
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57.250 TL’den başlayan fiyatlar 2017 model Toyota Yaris 1.0 Life için geçerli.
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9.300 TL indirim ise Toyota Corolla 1.6 benzinli modelleri için geçerli.
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Nissan yıl sonu kampanyası
Nissan, Aralık ayında düzenlediği indirim ve finansman kolaylıklarının yanı sıra MTV indirimi ile araç sahibi olmak isteyenlere 2017’nin son fırsatını sunuyor. Nissan, Aralık boyunca satın alınan tüm binek modellerin Aralık 2017 motorlu taşıtlar vergisini üstleniyor.
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Nissan'da MICRA 12 bin TL, JUKE ise 18 bin TL’ye varan sıfır faizli 12 ay vadeli finansman kolaylığı ile sunuluyor.
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NISSAN ayrıca, tüm binek modellerinde 4 bin TL’ye varan indirim sunarken yeni Qashqai ve yeni X-Trail modellerinde ise sıfır faizli 40 bin TL kredi imkanı da sunuyor.
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Nissan Navara, 0% faizli finansman kampanyası ile 12 ay vade ile 50 bin TL’ye varan finans desteği ile sunuluyor. Finansman kampanyası tercih etmeyen müşteriler ise Navara’ya 6.500 TL’ye varan indirimle sahip olabiliyor.
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Volkswagen Caddy yıl sonu kampanyası
Volkswagen Caddy, yıl sonuna özel indirim fırsatıyla satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında Caddy modellerine 4.500 TL’ye varan indirimlerle sahip olmak mümkün.
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Auto Credit adı verilen kredi sistemiyle Caddy modeline aylık 990 TL’lik taksitlerle de sahip olmak mümkün. Volkswagen Auto Credit sistemi ayrıca uzatılmış garanti ve geri alım garantisi de sunuyor.
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Porsche yıl sonu kampanyası
Porsche’nin SUV model serisi Macan, 98.000 Euro’dan başlayan fiyatlar ile Porsche Yetkili Satıcıları’nda satışta.
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SEAT yıl sonu kampanyası
SEAT, Leon ve Yeni Ibiza modellerinde ZUBİZU üyelerine özel indirimlerle yılı sonlandırıyor.
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Kampanya kapsamında Seat Yeni Ibiza, 6 bin TL’ye varan; Seat Leon ise yüzde 7’ye varan tavsiye edilen indirimlerle satışa sunuluyor.
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Audi yıl sonu kampanyası
Audi‘nin ZUBİZU işbirliğiyle gerçekleştirdiği kampanya ile alıcılar fiyat avantajlarının yanısıra 24 aya kadar yüzde 0 faiz imkanından yararlanıyor.
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Aralık ayı süresince devam edecek avantajlarda, Audi A3 Sedan 1.6 TDI ve Audi A3 Sportback 1.6 TDI modellerine, 50 bin TL’ye kadar olan kredili alımlarda 24 aya yüzde 0 faiz oranı ve özel fiyatlarla sahip olmak mümkün.
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Ayrıca Audi A4 modelinin 1.4 TFSI ve 2.0 TDI modellerinde de fırsatlar var; Audi A4 1.4 TFSI için 60 bin TL, Audi A4 2.0 TDI için de 70 bin TL’ye kadar olan kredilerde 24 aya yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor.
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Opel yıl sonu kampanyası
Opel, Aralık ayı 2017 yıl sonu kampanyası ile tüm Opel modellerinde 30.000 TL’lik krediye 685 TL’den başlayan taksitlerle sahip olabiliyorlar. Arzu eden müşteriler alternatif olarak 30.000 TL’lik kredi için şimdi al altı ay sonra ödemeye başla seçeneğini de tercih edebiliyorlar.
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Opel’in kompakt SUV modeli Opel Grandland X, Aralık ayında 136.900 TL başlangıç fiyatıyla Opel Showroom’larında. Opel yıl sonu kampanyası dahilinde Opel Yeni Grandland X’te lansmana özel 50.000 TL kredi, 30 ay vade, %0,94 faiz fırsatı bulunuyor.
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Opel Insignia Aralık ayı boyunca 50.000 TL, 30 ay vade, %0,94 faizli kredi fırsatı da Opel müşterilerinin yararlanabileceği seçenekler arasında bulunuyor. 2017 yılı Aralık ayı Opel kampanyası kapsamında Opel Yeni Insignia 150.000 TL başlangıç fiyatı ile satışa sunuluyor. Opel Yeni Insignia 1.6 dizel otomatik motor-şanzıman kombinasyonu 167.000 TL’den başlayan fiyatlarla satılıyor.
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Citroen yıl sonu kampanyası
Citroen, Aralık ayı yıl sonu kampanyaları kapsamında; Citroen Yeni C3, Citroen Yeni C3 Aircross, Citroen C4 Cactus, Citroen C4 Picasso ve Citroen Grand C4 Picasso modellerinde 40.000 TL kredi, 20 ay vade, %0 faiz fırsatı sunuluyor.
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Jeep yıl sonu kampanyası
Kampanya kapsamında Jeep Renegade Limited versiyonu, 80 bin TL'ye kadar 24 aya varan vadeli, 0,99 faizli kredi seçeneğiyle birlikte satın alınabiliyor.
Renegade'in, Limited versiyonunda geçerli.
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Dacia yıl sonu kampanyası
Aralık ayında Dacia Duster satın almak isteyenleri, yıl sonuna özel 10.000 TL’ye varan indirim fırsatları bekliyor.
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İndirim tutarı, MAİS A.Ş. tarafından seçilmiş Dacia Duster’lar için geçerli olup, donanım seviyesine, renk seçeneğine göre ve şasi bazında değişebiliyor.
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Aralık ayında Dacia Dokker Combi, Dacia Dokker Van, Dacia Lodgy, Dacia Logan MCV ve Dacia Sandero modellerinden birini satın almak isteyenler, 12.000 TL ve 12 aya kadar %0 faiz fırsatından yararlanabiliyor.Ayrıca Aralık ayında Dacia Dokker satın almak isteyenler, 10.000 TL peşinat ve maksimum 48 aya varan vade için %1,29 faiz oranı ile ilgili modellere sahip olabilecek.
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Mitsubishi yılsonu kampanyaları
Temsa Motorlu Araçlar, Aralık ayı boyunca geçerli olacak kampanya kapsamında, Mitsubishi L200 Blizzard modelinde 10 bin TL’lik indirim yaptı.
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Kampanyada Mitsubishi L200’ün diğer modellerinde de farklı oranlarda indirimler uygulanıyor.
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Fiat Ticari yıl sonu kampanyası
Aralık ayı boyunca ticari araçlarda sunulan kampanya kapsamında Fiat Doblo Combi ve Doblo Cargo modellerinde, 45 bin TL'ye kadar 20 aya varan vadeyle 0 faizli kredi imkanı sağlanıyor.
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Fiat Fiorino Combi, Fiorino Cargo ve Pratico modellerinde 36 bin TL'ye kadar 20 ay vadeli 0 faizli kredi seçeneği bulunurken, tüm ticari araçlarda 4 bin TL'ye kadar nakit indirim desteği sağlanıyor.
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Kampanya kapsamında Fiat Ducato Van, Ducato Minibüs ve Ducato Kamyonet ile Fullback modelleri, 60 bin TL'ye kadar 36 aya varan vadeyle 1,15 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Fiat Professional'ın tüm ticari araç yelpazesinde aralık ayı boyunca 4 bin TL nakit indirimi desteği sağlanıyor.
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