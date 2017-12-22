Otomobil

Otomotivde yıl sonu kampanyaları başladı

21.12.2017 - 16:23 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Yıl sonu geldi, otomotiv şirketleri arka arkaya kampanyalar yapmaya başladı. Kimi firmalar nakit indirimler yaparken, kimileri düşük peşinat kimileri de sıfır faiz fırsatı sunuyor. haberturk.com olarak otomotiv firmalarının yıl sonuna özel düzenlediği tüm indirim kampanyalarını inceledik. İşte o kampanyalar...

  • 1 Son dakika fırsatları: Fiyatı 9 bin 300 TL düştü! Kampanya yağıyor
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    Renault yıl sonu kampanyası

    Renault, Aralık ayında müşterilerine binek ve hafif ticari modellerinde sıfır faiz olanağı ve indirim fırsatları sunuyor.

     

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  • 2 Son dakika fırsatları: Fiyatı 9 bin 300 TL düştü! Kampanya yağıyor
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    Renault Clio HB, Renault Clio Sport Tourer, Renault Megane HB, Renault Kadjar, Renault Captur ve Renault Kangoo modellerinde 24.000TL kredi 12 ay ya da 20.000TL kredi 15 aya kadar sıfır faiz fırsatı yer alırken, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise müşteriler, 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranından faydalanma imkanına sahip.

     

     

  • 3 Son dakika fırsatları: Fiyatı 9 bin 300 TL düştü! Kampanya yağıyor
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    Renaut Talisman, Renault Symbol, Renauşt Megane Sedan (Joy 1.6 benzinli hariç), Renault Koleos ve Zoe modellerinde ise 12.000TL kredi ve 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği yer alırken, daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,29 sabit faiz oranı mevcut.

  • 4 Son dakika fırsatları: Fiyatı 9 bin 300 TL düştü! Kampanya yağıyor
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    Aralık ayında Renault Symbol 60.250 TL, Renault Clio HB 67.600TL, Renault Clio ST 81.550TL, Megane HB 76.450 TL, Renault Megane Sedan 76.450TL, Renault Kangoo 60.950TL, Renault Captur 90.200TL, Renault Kadjar 106.100TL, Renault Zoe 129.900TL, Renault Talisman 150.750TL ve Renault Koleos 183.200TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

     

     

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  • 5 Son dakika fırsatları: Fiyatı 9 bin 300 TL düştü! Kampanya yağıyor
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    Renault’nun hafif ticari modellerinde de Aralık ayına özel fırsatlar bulunuyor. Master ve Trafic modellerinde 30.000TL kredi, 18 ay yüzde sıfır faiz avantajının yanı sıra daha yüksek taleplerde 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı mevcut. Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere ise 2.000 TL’lik ek indirim sağlanıyor. 

     

     

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Yorumlar 7
  • Misafir 3 saat önce
    ver mehteri
  • Misafir 4 saat önce
    avrupalı normal bir çalışan 4-5 maaşını bir araya getirdiğinde süper arabaya biniyor , biz ise motobisiklet bile alamıyoruz.......
  • Misafir 1 saat önce
    boşver hacı dert etme alışırsın :)
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