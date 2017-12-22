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Ayrıca Audi A4 modelinin 1.4 TFSI ve 2.0 TDI modellerinde de fırsatlar var; Audi A4 1.4 TFSI için 60 bin TL, Audi A4 2.0 TDI için de 70 bin TL’ye kadar olan kredilerde 24 aya yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor.