Oulu - Jyvaskyla JK maçı öncesi rakamlar

Oulu ve Jyvaskyla JK, 20 Haziran 2018 Çarşamba günü Finlandiya Ykkönen maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 18:30. Maç öncesi Oulu 10 puanla 6. sırada, Jyvaskyla JK 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Oulu son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Jyvaskyla JK, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 417 kodlu maçı oynayanlar; Oulu galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Jyvaskyla JK galibiyet oranı 0.00.

Oulu son hafta oynanan Jyvaskyla JK maçında 2-1 yenildi.

Jyvaskyla JK, Oulu karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Oulu, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Oulu, kendi sahasında 5 gol attı, 1 gol yedi.

Jyvaskyla JK, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Jyvaskyla JK 4 kez gol sevinci yaşadı, 4 kez topu ağlarında gördü.