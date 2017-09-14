outlook çince oldu nasıl düzeltilir

Geçtiğimiz günlerde Windows'a gelen bir güncelleme sonrasında Microsoft Office 2007 kullanıcıları ilginç bir durumla karşı karşıya kaldı. Office 2007 menüleri ve bazı diğer noktalarda dil Çince'ye döndü. Sorunun çözümü için kullanıcılar Microsoft destek hattını aradığında ise Microsoft Türkiye'nin konunun bilincince olduğunu iletmiş ve kayıt aldıklarını iletti.

Soruna neden olan güncelleme kaldırıldığında Uzak Doğu dillerine dönen menüler tekrar düzeliyor. Siz de bu sorunu yaşayanlardan biriyseniz, yamalar arasından KB4011086 kod adlı güvenlik güncellemesini kaldırmanız sorununuzu çözebilir.

Ancak bazı durumlarda KB4011086 kodlu yamayı kaldırmanız sorunu çözmeyebilir. Yaşanan bu gelişme sonrası Microsoft'un konuya dair bir çözüm olması amacıyla düzeltme yaması hazırladığı belirtiliyor.

İlgili Microsoft güncellemesnin olduğu sayfaya aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

DİL HATASI VEREN MICROSOFT GUNCELLEMESİ

outlook çince hatası

outlook 2007 çince

outlook çince düzeltime

KB4011086