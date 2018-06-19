Oyuncu Celil Nalçakan'dan photoshop iddialarına esprili yanıt

Oyuncu Celil Nalçakan, photoshop iddialarına Instagram hesabından yaptığı esprili paylaşımla yanıt verdi. Nalçakan, paylaşımına, "Sabah çıkan haberlere çok üzülüp, saatlerce pilates yaptık ve amacımıza ulaştık! Ah be abiler, şişman olsan ne olur zayıf olsan ne olur? İyi insan olalım yeter. Buradan, bu vesileyle pilates eğitmeni ve photoshop uzmanı sevgilime sizlerin huzurunda bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum" notunu düştü